Szinte művészi szintre fejlesztették a talaj-előkészítést - Szépen szántottak a traktorosok Székkutason

– Idén lehetőséget kaptak a legfiatalabbak is, hogy megmutassák, mit tudnak – mondta Rátonyi Tamás, a Magyar Szántóverseny Egyesület alelnöke, a zsűri elnöke. Az ifjúsági kategóriában 13-14 éves gyerekek is indultak.

– Az ifjak lehetőséget kaptak, hogy egy tapasztalt traktoros segítse a munkájukat. Bár még kezdők, nagyon szépen produkáltak. Idővel jó szakemberekké válnak. Itt is, mint mindenhol, a gyakorlat nagyon fontos – mondta Rátonyi Tamás. Hozzátette, a jó szántás alapozza meg a jó termésátlagot. A megfelelő talaj-előkészítés segíti a növényvédelmet is.



A Székkutas külterületén, Csicsatéren megrendezett regionális szántóverseny ifjúsági győztese Szilágyi Imre lett. A Békés megyei Dobozon élő fiatal 19 éves. Ez volt az első versenye.



– Családi gazdaságunk van. Apukám ölében én már 3-4 éves koromban vezettem traktort. Amikor gyerek voltam, nem igazán volt menő munka a traktorozás. Ma már más a megítélése. Én egyébként most érettségiztem, ősztől gépésztechnikusi képzésre járok, de mellette dolgozom is. A gazdaságban képzelem el az életem.

A felnőttek között az úgynevezett király kategóriát Kovács Imre nyerte. Ő Hódmezővásárhely-Kútvölgyön él, Orosházán dolgozik egy mezőgazdasági cégnél. Gépszerelő. Ő is az édesapjától tanulta meg a szántást.

– Kétfejes ágyekével szántottam a versenyen. Sajnos túl sok időm nem volt a felkészülésre. Kétszer jutottam ki a földre gyakorolni. Egyébként ötödik éve versenyzem, kétszer is nyertem országos verseny, más kategóriákban.

A lovas szántást Csorba Ferenc nyerte Baba és Vezér nevű lovaival. A veterán gépek versenyében pedig Ördög János volt a legeredményesebb. A többi kategóriában Gyöngyösi Sándor, Zsedényi Károly és Kopornyik János ért még el ugyancsak első helyezést.



Idén úgy tűnik, nem lesz országos szántóverseny. Ezt Rátonyi Tamás jelentette be a verseny végén.

Kovács Imre nyerte meg a király kategóriát, ahol 2-3 fejes ágyekékkel szántottak a versenyzők.

Szilágyi Imrének ez volt az első versenye. Az ifjúsági kategóriás versenyző az édesapjától tanult meg szántani.