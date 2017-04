Szolgáltatót váltanak

Az üzemeltető 2017-ben is a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség pályázati forrásból úszóművet létesít Mártély strand felőli végénél. A képviselők arról is határoztak, hogy március 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik a település és az FBH-NP Kft. közötti szerződést. A hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásokat szombattól a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. végzi – a társuláshoz korábban Mindszent is csatlakozott –, és a díjak változatlanok maradnak.