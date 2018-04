Szombattól Fények játéka az Alföldi Galériában - Zoltai Attila közel 100 alkotását láthatja a közönség

Zoltai Attila a kisplasztikákkal. Fotók: Kovács Erika

– A kiállítás a Fények játéka címet kapta. Ha végignézzük az alkotásokat, akár színesek, akár fekete-fehérek, erősen uralkodik rajtuk a tükröződés, de felfedezhetünk áttűnéseket, átsuhanásokat is – mondta a sajtóbejáráson Zoltai Attila.– Amikor az ember a fényt próbálja megjeleníteni, erős megvilágításban azt a hatást keltheti, mintha például a csendéletben szereplő gyertya világítana. Közben csupán a visszavert fénynek van ilyen hatása – magyarázta a művész a kiállítás címét. A tárlat 5 termen át vezeti a látogatót. 75 festményt és 23 kisplasztikát láthat majd szombat délutántól a közönség. Az alkotások többsége az utóbbi tíz évben készült. A művész több festményen a külföldi utazásain szerzett benyomásait örökíti meg. Csendéleteket, tájképeket is bemutat.– Nagyon szeretem a zenét. Ezért a kiállításon több olyan művem is látható, amelyen hangszerek szerepelnek. Most újabb kisplasztikákat is sikerült a kiállítási anyagomba beágyazni. A gyűjtőktől több alkotásomat kölcsönkértem. Nem is igazán kisplasztikák ezek, hanem inkább térgrafikák. Vékony rézdrótokból, rézcsövekből készítettem valamennyit. Az árnyékaik szintén érdekes játékot adnak. Egy-kettő kivételével egyébként mindegyik tud valami pluszdolgot, például megszólaltathatók. A fanyar irónia is átüt a térgrafikáimon – magyarázta a sajtóbejáráson Zoltai Attila.A tárlat megnyitója április 14-én, szombaton 16 órakor kezdődik a Kossuth téri kiállítóhelyen. Az alkotó munkáit Földi Péter Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Zongorán közreműködik Száraz-Nagy Tamás.