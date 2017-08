Szomorú: akkor sem járunk többet könyvtárba, ha van időnk

A vásárhelyi Németh László Városi Könyvtár – költözés előtt. Fotó: Máté Gergely

– Nem tudom, és nem is szeretném a 18 ezredik romantikusnak mondott regényt kivinni, áztatni a strandra – indokolta Andrea, hogy miért jár könyvtárba a nyáron is. Annak jártunk utána, hogy a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtárnak hogyan változik a forgalma a nyári időszakban.Pénteken a déli, kora délutáni időszakban nemigen találkoztunk olyannal, aki vitt volna ki könyvet. – Nekem ez az egyik kedvenc időtöltésem, szívesen járok ide – fogalmazott szűkszavúan Deák Balázs A könyvtárnál érdeklődtünk, hogy ilyenkor a nyaralni indulók hozzájuk fordulnak-e, ha valamit olvasni szeretnének napozás közben a vízparton. Erre vonatkozó pontos adatokat nem kaptunk a bibliotékától, mivel náluk is többen szabadságon vannak.