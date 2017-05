Szőrös nyolclábúak lépdeltek a fejeken: madárpókok szállták meg Vásárhelyet

– A csótányt leszámítva egyáltalán nem vetem meg az ízeltlábúakat – számolt be Góg Balázs a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központban rendezett pók- és rovarkiállításon.– Ha terráriumban van, és nem egy gyilkos, mérges, veszélyes jószág, akkor nincs mitől félni. Már gyerekkoromban is szerettem volna magamnak skorpiót, most pedig úgy néz ki, összejön. Úgyhogy a nézelődésen kívül tanácsokért is jöttünk ide.Fiának, Bencének a fejére még egy madárpókot is tettek. – Izgultam, de nem félek a rovaroktól, ha nem olyan mérgesek – mondta Balázs.A gyerekeket Németh József szórakoztatta, aki egy madárpókkal a kezében járt- kelt a terráriumok között.– A gyűjteményben több száz példányom van, itt hatvan fajtát lehet megtekinteni. Húsz éve gyűjtöm az állatokat. A legnagyobb kedvenc a most a kezemben lévő chilei rózsaszín tarantula, mert ezt lehet simogatni, nagyon jámbor pók. De van még itt hatalmasra megnőtt botsáska is, amely méreteit tekintve párját ritkítja – magyarázta a Buffalo becenévre hallgató gyűjtő, majd odalépett egy terráriumhoz.Egy tenyérnyi hosszúságú, szürkés madárpókot kezdett el egy bottal piszkálni, mire az kapkodni kezdett a pálca után, így a látványosabb, citromsárgás foltjait mutatta meg az állat. A megpiszkált pók az India és Srí Lanka térségében fakérgeken élő Poecilotheria regalis, amelynek mérge kómát is okozhat. A gyerekeket azonban leginkább az ágakon lógó botsáskák szórakoztatták.