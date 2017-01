Születésnapi edzés Vásárhelyen Lányi Lalával

tről tre több mint száz ember mozog együtt vele rendszeresen, a születésnapi rendezvényt vasárnap a Balogh Imsi Sportarénában tartottá . A sztárvendég a vásárhelyi ötődésű Lányi Lala, a Kozmix frontembere volt, aki énekelt és edzett is a résztvevőkkel. Nemcsak a fittség és a jó alak lett a jutalma azoknak, akik egy éve járnak a crosstraining-órákra: árnap meglepetésekkel, sok-sok mozgással és egy ülönleges, élő zenei mixszel is vártá őket. A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség egy éve indította útjára az országban egyedülálló Ezt válaszd! programját, azzal a céllal, hogy minél több embert, fő ént családokat mozgasson meg heti rendszerességgel. Vásárhely után tavaly novemberben Szeged is csatlakozott, és tervezik más megyei városok bevonását is a programba.