Táblával üzent Erzsébetnek a MÁV - A székkutasi asszony kiborult

Amikor már úgy tűnt, megoldódik a probléma, a MÁV keresztbe tett. Fotó: Kovács Erika

– Ez nagyon aljas húzás volt a MÁV-tól! Már azt hittem, végre megoldódik a bejárásom ügye, erre iderakják ezt a táblát, éppen a házammal egy vonalba? – hívta fel sírva lapunkat Kispéter Erzsébet. A Székkutason, a vasútállomás mögötti Szélmalom utcában lakó asszony kálváriájáról egy évvel ezelőtt írtunk először . Az asszony háza előtt nincs közterület, a Magyar Államvasutak portáján keresztül tudja megközelíteni az otthonát. Márpedig ezt a vasúttársaság nem nézi jó szemmel. Többször felszólították, hogy ne használja a területüket. Ám ahhoz, hogy ez így legyen, és haza is jusson, minimum meg kellene tanulnia repülni. Egy hónapja még úgy tűnt, megoldódik a problémája . A MÁV ugyanis májusban felajánlott az érintett Szélmalom utcai házak előtt egy 3-4 méter széles sávot az önkormányzatnak. Ha közterület lesz, ott szabályszerűen járhatnának a lakók. Az önkormányzat erről hivatalos értesítést kapott, a képviselő-testület pedig döntést hozott a vagyonkezelésbe vételről. Bár a MÁV és az önkormányzat is hangsúlyozta, ez egy hosszadalmas folyamat lesz, a falu vezetése is úgy vélte, közel a megoldás. A képviselő-testület azzal a kéréssel is fordult a MÁV felé, hogy ne csak az említett sávot adják át a falunak, hanem a zöldfelület többi részét is, ami jelenleg is igen elhanyagolt. Ha megkapná az önkormányzat, akkor a rendben tartása a székkutasiak feladata lenne. Közben Kispéter Erzsébet várta, hogy a MÁV majd hivatalosan is értesíti a fejleményekről.

– Megkaptam a választ! Íme, itt van.Nem postán jött, hanem tábla formájában tették ki, a házam sarkával egy vonalba!A táblán az áll, behajtani tilos, csak a MÁV engedélyével lehet használni a területet. Erzsébetnek pedig nincs engedélye. Nincs közterület sem. Vagyis tényleg csak repülve mehetne haza. – Legalább 35 éve lakom ebben a házban, amit örököltem. Egy évvel ezelőttig senkit nem érdekelt, hogy a MÁV területén van a bejáróm. Már beleőrülök ebbe az egészbe – mondta.Megkerestük a MÁV sajtószolgálatát. Arra voltunk kíváncsiak, miért pont most, és miért oda került a tábla. Kik kaphatnak és milyen feltételekkel a MÁV-tól engedélyt a terület használatára? Bejárhat-e a tábla ellenére Kispéter Erzsébet a házához? Megkérdeztük azt is, ki és mikor vágja le a füves területen a gazt. A kérdéseinkre egyelőre nem érkezett válasz.