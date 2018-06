Tábori életkép Vásárhelyen

– A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ mindig is fontosnak tartotta a civil szervezetekkel való kapcsolattartást, együttműködést – jelentette ki a hétfői sajtótájékoztatón Varga Anikó, a BFMK intézményvezetője.



Azzal folytatta: a Hagyományőrző Pálffy Huszár Egyesület nevében kereste meg intézményüket Szalóki András, azzal a kezdeményezéssel, hogy a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából programot szervezzenek. A Tábori életkép című eseményt jövő szombaton tartják meg a vásárhelyi Árpád utcai Népművészeti Tájháznál. A rendezvényhez csatlakozik a Szegedi III. Honvédzászlóalj.



– A város főterén számunkra két kultikus szobor található: a Kossuth-szobor és az első világháborús lovas, pontosabban huszárszobor. Ezek megkoszorúzásával kezdenénk a napot, fél 10-kor vonulnánk a Kossuth térre, majd az emlékezés után dobszóval, énekkel, tánccal vissza a „bázisra", a tájházhoz – mondta Szalóki András hagyományőrző huszárőrnagy, az egyesület titkára. Hozzátette: a Népművészeti Tájháznál – a szegedi gyalogos zászlóaljjal közösen – toborzót mutatnak be zenével, tánccal a felfogadás aktusáig.



A tájháznál nagyjából 17 óráig tartanak majd a programok, a kézműves-foglalkozásokon a fiúk kardot, a lányok pártát készíthetnek. Korabeli sátorok másolatát is felállítják – ilyenekben éltek a huszárok, honvédek –, bemutatva fegyverzetet, ruházatot, a szegediek ágyút is hoznak Vásárhelyre. A huszárkonyhán kétszáz adag babgulyást főznek, a látogatóknak Kossuth-kiflit osztanak. Amennyiben megkapják az engedélyt, igazi sortűz is eldördül a helyszínen.



Szalóki András elmondta: nemcsak a kíváncsiakat várják, hanem azokat a fiatalokat is, akik beállnának közéjük huszárnak.