Tárlatot rendeztek a Művészsarok alkotói

– Eleinte a közös szenvedély, a festészet hozott össze számos mindszentit és környékbélit a helyi Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ egyik sarkában – ahogy Törökné Ágoston Margit, a művészcsoport vezetője és rajztanára fogalmazott. Ott gyűltek össze, hogy együtt fessenek, megbeszéljék a különböző technikákat, ötleteket adjanak egymásnak. Állandóan gyarapodnak, egyre több a tag.– Ebből alakult ki az a képzőművészeti kör – 9 évvel ezelőtt –, amelynek a helyiség miatt a Művészsarok nevet adtuk – árulta el. A szombaton nyílt Körülnéztem című tárlaton, a kulturális központ emeleti termében 11-en mutatkoznak be festményeikkel. Törökné Ágoston Margit most nem jelentkezett alkotásokkal, mert a stílusváltás korszakában van.– Gyerekkorom óta érdekel a képzőművészet, Tóth Emma volt a rajztanárnőm, aki azt sokakkal megszerettette – közölte az egyik kiállító, Papp Istvánné Kata. – Könyvelőként dolgoztam, és a gyerek mellett nem volt időm festeni, lehetőségem kiteljesedni, 2014-től azonban ennek élek, követve Törökné Ágoston Margit útmutatásait. Ez a második tárlat, amelyen részt vehetek, eddig 14-15 képet festettem, és általában akkor tudok dolgozni, mikor nincsenek ott az unokák – zárta mondandóját. Zsótér Istvánné Bazsának osztályfőnöke volt az említett Emi néni, és járt a rajzszakkörbe.– Úgy kaptam kedvet az egészhez, hogy a szüleim üresen maradt házát falusi turizmusra akartam használni, ezért felújítottam az ottani képeket, dekorációkkal láttam el, majd alapítója lehettem a Perspektíva Alkotókörnek. A 2000-es évek elejétől festegetek hobbiként, de az internet sok időt vesz el az alkotástól, amelyre csakis akkor vállalkozok, ha kedvet, ihletet érzek, akkor veszem elő a festéket és a vásznat – mesélte. Saját magát mintegy „művészi névjegyként" is megörökítette, hegedűvel és rózsával, a lánykori neve ugyanis Hegedűs Rózsa. Elárulta még: az elkészült festményeket rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek ajándékozza, de a saját otthonát is kidekorálta velük.Antal Istvánné 4 éve csatlakozott a „sarokhoz", és őt profinak is titulálhatjuk, mert annak idején felvették a fővárosi képzőművészeti főiskolára.– Anyukámék nem engedték, hogy oda járjak, így maradt a tanítóképző és a tanítói pálya. Megsirattam, de nem mehettem szembe a szülői akarattal. Festőként dolgozó öcsémtől, Józseftől 5 éve kaptam festéket és vásznat, azóta kezdtem újra festeni, alkotni. Olajjal szeretek dolgozni. Több tájkép található köztük, és sokszor festek fénykép után – árulta el. Már Vásárhelyen is szerepelt képeivel, és tanítóként anno a felvonulásokhoz festett plakátokat, transzparenseket.A Mindszenti Művészsaroknak tagja a szentesi Aratóné Novák Ildikó is, aki azért pártolt át, mert a Kurca-parti művészeti kör megszűnt, és azóta Mindszenten hódol hobbijának, amelyet legalább 20 éve űz. Kedvenc témái közé Mártély, a Tisza számos kanyarulata, festői vidéke sorolható, és ő is használja a fényképezős technikát, vagyis a lefotózott tájat örökíti meg képein. Most napraforgós képen dolgozik. – Jó kis társaság gyűlt össze Mindszenten, érdemes ide járni – mondta.A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központban a Mindszenti Művészsarok kiállítása december 1-ig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében.