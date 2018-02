Tartós élelmiszert kaptak a rászoruló kisgyermekesek

60 családnak jelent segítséget a tegnap kiosztott adomány. Fotó: Kovács Erika

Az egyik doboz mintegy 10 kilónyi tartós élelmiszert tartalmazott, a másik pedig higiéniai felszereléseket, készségfejlesztő játékot és kistakarót.

– Az uniós és hazai forrásból megvalósuló, Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program jóvoltából tudunk most segítséget nyújtani a 3 év alatti gyermekeket nevelő, rendszeres nevelési támogatásban részesülő családoknak – mondta Bálint Gabriella, a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat főigazgatója. A csomagokat a Kovács-Küry Időskorúak Otthonban vehették át a családok. A program előreláthatóan 2023-ig tart. A főigazgató hozzátette, más forrásból is rendszeresen segítik a rászorulókat.Megtudtuk, 50 mindszenti család is kapott támogatást. Mártélyon és Székkutason is lesznek kisgyermekes családok, akik részesülnek az adományban. Legközelebb, áprilisban pedig a kisjövedelmű nyugdíjasoknak nyújtanak ugyanezen program részeként segítséget.