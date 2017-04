Távollétében ítélnek a volt mindszenti jegyzőről, akit több milliós csalással vádolnak

Az egykori mindszenti jegyző, sportegyesületi vezető most többmilliós csalás, okirat-hamisítás és sikkasztás ügyében indított büntetőeljárás elsőrendű vádlottja a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon. A 38 éves férfit március közepén kezdte keresni a rendőrség, miután a bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene. Az ügyében zajló tárgyalásra ugyanis nem ment el, és otthonában hiába keresték. Korábban is előfordult már, hogy az utolsó pillanatban beteget jelentett, és nem jelent meg a bíróságon, emiatt el kellett halasztani a tárgyalást. Legutóbb ez április 3-án fordult elő: akkor még nem döntötte el az ügyészség, hogy Hevesi távollétében is akarják-e folytatni az eljárást. A következő tárgyalás időpontját ezután tűzik ki.