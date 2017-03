Távozott posztjáról a székkutasi jegyző

A özség polgármestere pénteken elmondta, hogy feljelentést tett a hivatalban történt ügyekben, öltségvetési csalás, hűtlen kezelés és számviteli fegyelem megsértésének gyanújával ismeretlen tettes ellen. Hunyá Zsuzsanna jegyzővel özös megegyezéssel váltak el útjaik. – 2015 novemberében a testület megszavazta a 2016-os év ellenőrzési tervét. Az év végén derült ki, hogy az idősek napközi otthonával, az óvoda és az iskola étkeztetésével kapcsolatban merültek fel szabálytalanságok – fejtette ki a polgármester, hogy hogy derült ki az ügy. – Jelentős pénzösszegről lehet szó – tette hozzá.Az ügyben megszólalt Hunyá Zsuzsanna is, Székkutas előző jegyzője. Elmondta, hogy az ő távozásának más oka volt, nincs öze a feljelentésekhez. – A hírekből értesültem a feljelentésekről én is. Nem tudom, hogy kik ellen indulhatott eljárás – magyarázta a jegyző.Bár a község honlapján tegnap még megtaláltuk a nevét, már nem dolgozik jegyzőként a székkutasi polgármesteri hivatal eddigi vezetője. Hirtelen távozásának okáról hivatalos forrásból egyelőre nem kaptunk információt, a faluban mindenesetre tudni vélik, mi áll a háttérben. Pénzügyi problémákat emlegetnek, állítólag feljelentés is született.Amikor a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán őt kerestük, az intézmény munkatársai zavarukban hirtelen meg sem tudtak szólalni. – Már nem dolgozik nálunk a jegyző asszony, helyette megbízott jegyzőnk van – tudtuk meg a székkutasi önkormányzat egyik dolgozójától. Hívtuk a mobilján is, az általunk ismert szám ki sem csörgött.– Egyelőre nem szeretnék nyilatkozni, mert még nincsenek konkrétumok az esettel kapcsolatban – mondta Szél István polgármester kérdésünkre.A helyiek szerint kapóra jött, hogy a hét elején lapunkban közölt cikkről , a 47-es főút melletti hajszárítós forgalomlassításról beszélt mindenki, a téma bejárta az országos sajtót is. Így kevesebb figyelmet kapott a botrány, amelyben állítólag egy önkormányzati intézmény dolgozói is érintettek lehetnek. Kérdéseinket tegnap elküldtük a rendőrségnek, amint válaszolnak, folytatjuk a témát.