Taxik pótolják a ritkán járó buszokat Vásárhelyen

Dormán Jánosné Margitka taxival érkezett haza az orvostól. Fotó: Imre Péter

– Minden hónapban egyszer-kétszer taxival jövök haza az orvostól. Ingyen közlekedhetnék, így 500 forintba kerül– mondta a 85 éves, vásárhelyi Dormán Jánosné Margitka, mikor kiszállt a kocsiból a susáni Nyúl utcán. Panaszkodott, a buszok átlagban kétóránként követik egymást, nehéz kivárni. Feléjük pedig nem közlekednek helyközi és távolsági járatok, amelyeket városon belül igénybe vehetnek az emberek.– Utasaink közül sokan panaszkodnak a vásárhelyi tömegközlekedésre, és szinte rákényszerülnek a taxizásra– közölte Budai Péter, a Volán Taxi munkatársa, ő szállította haza Margit nénit. – A tarifákat ezért úgy alakítottuk ki, hogy mindenkinek, a nyugdíjasoknak is elérhető legyen. Általában reggel 7 órától 11-ig, 12-ig szinte csak idősebbeket szállítunk: a gyógyszertárba, a kórházba, a háziorvoshoz, majd onnan haza – sorolta Péter.

Budai Péter szerint az idősebbek rákényszerülnek a taxi használatára. Fotó: Imre Péter

Vásárhelyen valóban ritkán járnak a buszok – akad, amelyik 5-6 óránként –, így sokan gyalogolnak, kerékpároznak, autóval vagy taxival járnak.A vásárhelyiek a megyében a legolcsóbbak, amit a három társaság közötti verseny is indokol. Öt-hétszáz forintért, hivatalosan, órával a város legtávolabbi pontjára is eljuthatunk a Kossuth térről. De leginkább a rugalmasság, a gyorsaság szól a taxik mellett. A kocsik száma is arról árulkodik, bekapcsolódtak a tömegközlekedésbe: Vásárhelyen 34-35, Makón 13, Szentesen 10, Csongrádon 5 kocsi szállít utasokat. Utóbbi városban mindenki maszek, nincs társaság.

Pörögnek, a drosztokon legtöbbször egy kocsi sem áll. Tegnap, amikor a Kinizsi utcáról elsétáltunk a Kossuth térre, pár perc alatt 7 autót láttunk. A főtéren találkoztunk a rutinos, 38 éve taxizó Ernővel. Szabadúszó, nem tartozik egyik társasághoz sem. – A kiállás 180 forint lenne, de nem számoljuk fel, a helyszínre érkezve kapcsoljuk be az órát.Az elmondottakat támasztotta alá a mártélyi Gálné Ilona, aki eddig egyszer kényszerült taxival hazamenni a sürgősségiről – már elment az utolsó busz. 2 ezer forintért vitték el a községbe, ami 10 kilométerre van Vásárhelytől.