Terápiás kutyák országos versenye Vásárhelyen - 521 négylábú segít az országban

521 négylábú segít az országban



Magyarországon hatféle segítőkutya dolgozik. A márciusi adatok szerint nyolc hallássegítő, 21 mozgássérült-segítő, egy rohamjelző, 28 személyi segítő, valamint 158 vakvezető és 305 terápiás kutyát tartanak nyilván.

– Értem most már a kutyák nyelvét, a kezdet kezdetén még nem annyira voltam vele tisztában, de a hosszú évek alatt ezt teljesen el lehet sajátítani. Nagyon szeretek velük foglalkozni – magyarázta Gácsi Mária terápiáskutya-kiképző a vásárhelyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola tornatermében a második Kutyafuttán. A kutyáival, Mollyval és Nalával több gyerek is szép eredményeket ért el tegnap.– Két hónapja készültünk a versenyre, de a gyakorlatok nem voltak nehezek, mert már régen megtanultuk – számolt be a kiskundorozsmai Ézsiás Tímea, aki egy második és egy negyedik helyezést ért el az országos versenyen. – Csak most kezdtem el Nalával együtt dolgozni, de nagyon gyorsan összehangolódtunk. A feladatok között szerepelt bójakerülés és akadályugratás is.– Csak most kapcsolódtam be a csapatba, de nagyon egyszerű volt együttműködni velük. Bíztunk magunkban, és jó érzés volt a kutyákkal versenyezni – mesélte a szintén dorozsmai Lapu Laura, aki két kategóriában is első lett.Habár a Kutyafutta verseny, mégis a résztvevők szinte egymásnak szurkoltak, mindenkit hangos tapssal üdvözöltek. – Erős közösségformáló ereje van a terápiás kutyákkal való foglalkozásnak – fogalmazott Pappné Balázs Vera, a Korinta Alapítvány Életrevalók tanodájának vezetője. – A gyerekekre nyugtatólag hatnak, a figyelemzavaros gyerekek tanulmányi eredményei is javulnak nekik köszönhetően.A hétéves Molly eredetileg nem terápiás kutyának készült. – Engedelmességi és ügyességi versenyeken, valamint vizsgákon indult, de elérte teljesítőképessége csúcsát azon a szinten – mesélte Gácsi Mária, aki a golden retrivert tartja a legalkalmasabbnak terápiás célra. – Észrevettem, hogy nagyon emberközpontú, szereti a gyerekeket, és mivel kiképző vagyok, arra gondoltam, ki lehetne próbálni terápiás kutyaként. Bevált. Nalát a kezdetektől erre neveltük. Legalább egy évet kell arra fordítani, hogy egy kutyából terápiás kutya legyen, hiszen 12 hónapos kor alatt nem is lehet őket vizsgáztatni – tette hozzá.