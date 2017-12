Tervezhető a város arculata, kedvező építményadó a Vásárhelyre települő nagyvállalatoknak

– Az arculat meghatározásához, az élhető Vásárhely kialakításához jól, aprólékosan kidolgozott a településképi arculati kézikönyv. A jó közérzethez hozzátartozik, milyen körülmények között élünk – mondta a pénteki közgyűlésben Lázár János kancelláriaminiszter, országgyűlési képviselő. Hozzátette: a testület arra vállalkozik a rendelettel, hogy megmondja, mi a jó, a követendő az építkezéseknél, felújításoknál.



A rendelet megakadályozza azt, hogy a régi képet tükröző utcák, mint amilyen a Kaszap és az Oldalkosár volt, ismét eltűnjenek. Annak idején panelházakat raktak a régi épületek helyére, a város közepébe. – Az emberek ezt pusztításként élték meg. A mostani szigorú és részletes szabályozással viszont megnövekedhetnek az építési, felújítási költségek. Javaslom: ennek kompenzálására, támogatására már a 2018-as költségvetésben különítsen el egy alapot a város. És az álláspontnak, hogy mit, miért kell úgy csinálni, és valamit miért nem szabad, védhetőnek kell lennie – mondta Lázár.



A múlt tiszteletén és a jövő lehetőségeinek felismerésén alapuló kézikönyvet és a hozzá kapcsolódó rendeletet Mucsi László, a városfejlesztési iroda vezetője ismertette. Az aprólékosan kidolgozott kézikönyv és rendelet meghatározza, hogy a különböző típusú házaknál milyen építőanyagok használhatók, tanyánál például tiltottak a fehér műanyag nyílászárók. A különböző területek sajátosságaihoz, stílusához is igazodni kell, többek között a belvárosban, valamint a régi mezővárosi szerkezetű, hangulatú susáni, tarjáni, tabáni és csúcsi városrészben. Például a magasságra és a tető lejtésének szögére is tesznek javaslatot, illetve rögzíti a védett utcákat, utcarészeket. Óvják még a vásárhelyi specialitású téglagyári kubikgödröket és környezetüket. Fontos: a helyi védettségű házak – jelenleg 250 ilyen található a városban a 30 országosan védett mellett – átalakításánál, felújításánál is figyelni kell, hogy a mai kor elvárásainak, követelményeinek megfeleljen.



Hegedűs Zoltán polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármester kiemelte: az eddig nem létező bejelentési kötelezettséggel ellenőrizhető, hogy mi történik, mi épül, miként újul meg Vásárhelyen, megemlítette az Ady Endre útról eltűnt házat. – A város jövőben alakuló arculatát kézben tarthatjuk – jelentette ki az alpolgármester. A rendeletet és a kézikönyvet is elfogadta a testület.



Szabó Pál jobbikos képviselő vezetésével megalakult egy bizottság, melynek feladata a helyi védettségi körbe tartozó épületek felülvizsgálata. Ezek száma növekedhet. Akik nem tartják be a rendeletben foglaltakat, 200 ezertől 1 millió forintig terjedő bírságra számíthatnak. Kószó Péter alpolgármester javaslatára a fotókkal gazdagon illusztrált, jó példákat soroló kézikönyvet minden vásárhelyi háztartásba eljuttatják.



Az építményadóról is döntöttek: új vállalatok, nagyberuházók városba, a bővítendő ipari parkba csábítása érdekében a négyzetméterenkénti 700-ról 135 forintra csökkentették. – Már vannak érdeklődők – közölte Hegedűs Zoltán.