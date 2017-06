Teszteltünk: kell még egy-két ivókút a városokba

Szabó Bettina ritkán iszik az utcai kutakból, de tegnap annyira szomjas volt, hogy nem tudott ellenállni.

Fotó: Imre Péter

– Ezek a kutak oltják a szomjat, hűtik az embert a hőségben, éppen ezért többre lenne szükség a belvárosban – vélekedett a vásárhelyi Szuromi Klára a Kossuth téren, a város legnépszerűbb ivókútjánál, a Korsós lányként ismert Vízmerítőnél. Elmondta: jó lenne legalább egy a sétálóutcán, például a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ közelében.

Makón az egyik legnépszerűbb a Glorius előtti ivókút. Fotó: Szabó Imre

Vásárhely belvárosában 3 kútnál ihatunk, de ebből a Vízmerítőt önmagában négynek is számíthatjuk, ennyi kosfejből csordogál a víz. Van még egy nyomógombos a Kossuth téren, illetve az Andrássyn a szolgáltatóháznál, az újságospavilon előtt. Mikor teszteltük, mind működött. – Ritkán használok utcai ivókutakat, nem bízom a víz minőségében, tisztaságában – közölte Szabó Bettina. – De ha nagyon szomjas vagyok, mint most, nincs más választásom – és már kortyolta is a hűsítőt.

Szentesen a Rózsa Gábor téren a játszóterező gyerekek és az arra járó felnőttek is megállhatnak hűsölni. Fotó: Králik Emese

A makói főtéren 3, a főtér közelében további 2 ivókút található. A főtériek közül a Lordok háza előtti parkban lévő két kőkút közül egy nem működött, valószínűleg nemrég rongálhatták meg, a másik adott vizet. A túloldalon, a csipkeházak előtt egy nagyon szép, régi típusú kút áll, itt is tudtunk inni. A közelben lévő kutak közül az egyik a piac felé menet, a Deák Ferenc utcában található. Ez egy világoskék színű, hagyományos nyomókút – a karját kicsit nehéz nyomni, de folyik. A legérdekesebb ivókút a Csanád vezér téren, a Glorius előtt van. Tulajdonképpen nem is egy, hanem három, egyébként működő csap van itt egy-egy aranyozott lapocskákkal bevont gömbön – néhány lapocska sajnos hiányzik, pótolni kellene. – Nagyon friss, hideg vize van, ha erre járunk, szoktam belőle inni – mondta az apátfalvi, 9 éves Vass Krisztina Boglárka, akit tegnap láttunk egy gyerektársaság tagjaként itt szomjat oltani.

Csongrád számos pontján olthatjuk szomjunkat, de a helyiek nemcsak a praktikumot, az esztétikai szempontokat is figyelembe szokták venni. A Szent János térinek a környékét például parkosították, a Bethlen Gábor utcai peremet és tetőt kapott. Szentesen a városközpontban több ivókút áll a hőségben megfáradtak rendelkezésére. A ligeti kútnak nagyon finom vize van, bár tapasztalataink szerint kissé nehézkes egyedül a használata: nem könnyű egyszerre inni és a gombot nyomva tartani. Kedvelt hely még a Luther téri és a közelmúltban kialakított Rózsa Gábor téri kút is.