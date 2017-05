Tévét, zuhanytálcát hordtak a Kohán utcai szelektív kukákhoz

Be is lehetne keríteni

Áprilisban a Kistópart utcán okozott kisebb felfordulást, hogy az Éva utcai szelektív szigetet átvitték a Kistópart utca 1. szám alatti panelház mögé. Ahogy azt megírtuk, egy hét után szemét vette körbe. A lakossági panaszok nyomán a hétvégére az edényeket elvitték onnan, tájékoztatott Kovács Pál.

– A szomszéd házat azért adták el, mert a konyhából ezt a látványt csodálhatták – fogalmazott a Móricz Zsigmond utcában lakó Horváth Szilvia, akinek sok bosszúságot okoz a háza közelében elhelyezett szelektív gyűjtősziget. – Főleg nyáron pörög a hulladékturizmus, jönnek Kishomokról, külterületekről nagy autókkal, és zsákszámra dobnak valamit az edényekbe. Merem állítani, hogy nem az itt élők töltik fel hulladékkal a tárolókat rendszeresen, válogatás nélkül. Olyan is volt néhány éve, hogy sorban felgyújtották a kukákat – bosszankodott Szilvia.– Gyakran pihenni sem lehet, mert rádiót bömböltetnek a guberálók. Nyáron pedig szörnyű bűzt árasztanak a gyűjtőedények – tette hozzá. – Akár egy sarokkal is arrébb vihetnék, ott senkit sem zavarna. Vagy oldják meg úgy, mint a nyugdíjaslakóparkban, hogy zárható kerítéssel kerítik el a szelektívszigetet – osztotta meg ötletét.Ennél is rosszabb a helyzet a Kohán György utcai szelektív szigetnél, ahová valaki vödörben építési törmeléket, szétszerelt televíziót és egy zuhanytálcát hurcolt. A környékbeliek elégedetlenek a kialakult helyzettel.– Az a sziget egy katasztrófa – panaszkodott Éva és Magdolna. – Most jó helyen vannak az edények, könnyen elérhetők, de ezzel véget is ért a pozitívumok sora. Ide hordják kocsival a hulladékot, aztán zsákostul beledobják a gyűjtőbe, így azt sem lehet tudni, hogy esetleg tényleg szelektív-e a szemét. Nem a gyűjtőkkel, hanem az emberek gondolkodásával van a baj – sorolták.– A közmunkásokra egy rossz szavam sincs, az egyik nő össze szokta szedni a szétszórt szemetet, de a szelektív szigetnél nemrég láttunk vécécsészét és fürdőkádat is – magyarázta Éva. – Mindenki azzal jön, hogy majd az iskolában megtanítják a gyerekeket a környezetük rendben tartására, de a szülőknek sokkal hamarabb kellene erre nevelniük a gyerekeket – fejtette ki Éva.– Az én gyerekem szerintem életében nem dobott el szemetet az utcán, a lépcsőházunkban pedig vannak, akik szemetelnek. Nem fogják fel, hogy az a terület még az övé is attól, hogy közös – világított rá Magdolna.Két héttel ezelőtt Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója lapunknak azt nyilatkozta, hogy májusban felülvizsgálják a szelektív szigetek elhelyezését. – Most már nem a környezet rendbetétele a feladat, hanem az elmúlt 10 év tanulságait kell mérlegelnie a közgyűlésnek, hogy megtartják-e a szigeteket vagy sem – mondta mostani kérdésünkre. – Lesújtók a tapasztalatok, de nemcsak Vásárhelyen, máshol is úgy érzik, hogy megoldhatatlan problémákkal járnak a szelektív szigetek. Szeretnénk, hogy az önkormányzat is segítse az edények ellenőrzését.