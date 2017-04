Till Aranka fotói a Tornyaiban

Nő női szemmel. A Martzy Johanna hegedűművészről készült kép. Fotó: Till Aranka/Tornyai János Múzeum

Fotóin a vásárhelyi közélet krémjét örökítette meg a múlt század közepén. Esküvői és tablóképek is kerültek ki a műterméből. Lencsevégre kapta többek között Tornyai János festőművészt, Bibó Lajos újságírót, Martzy Johanna hegedűművészt és Aubrey W. Pankey afroamerikai énekest. Bernátsky Ferenc, a Tornyai János Múzeum történésze tartott előadást munkásságáról nemrég.Till Aranka 1927-től 1929-ig tanult fotográfusnak. Kortársai kiemelkedő szemléletmódú szakembernek tartották, 1937-ben saját portrékiállítása nyílt. – Mivel képzőművészként is számon tartjuk, valószínű, hogy a tablóknak nemcsak a fotóit, hanem a grafikáit is ő készítette – jegyezte meg érdekességként a történész.

A fényképészettel 1951-ben hagyott fel, amikor megalakult a Fényképész Szövetkezet, ahová nem lépett be. 1965-ben ismét kamerát vett a kezébe, hogy mellékállásban fotózzon. Eközben főként vallási témájú szobrait és festményeit alkotta, amelyek közül Crucifixus című művét II. János Pál pápa a dolgozószobája falán tartotta. A művésznő 1996-ban Hódmezővásárhelyen hunyt el.