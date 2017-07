Titokzatos kórtól épül le öt éve László: az orvosok egyelőre nem tudják, mi baja a 37 éves vásárhelyi családapának

Kilátástalan a helyzetem, nem tudják, milyen betegségben szenvedek lassan 5 éve

Zvara László 2015-ben született kislányával, Olívia Laurával. Családi fotó

– mondta a 37 éves, vásárhelyi Zvara László Róbert. Telefonon beszélgettünk, jelenleg a pécsi klinikán próbálják kideríteni, mi baja. Jelenleg a Parkinson-kórra alkalmazott gyógyszereket kap.Január 1-jétől már dolgozni is képtelen, mert ujjai görcsössége, merevsége miatt a számítógép egerét sem tudja kezelni. Eddig távmunkában például adatrögzítést végzett. Viszont szeretne gondoskodni a Nyíregyháza közelében, egy kis faluban élő családjáról, feleségéről és 2 éves kislányukról, Olívia Lauráról. Megtakarításaik elfogytak.Minden 2012 decemberében, egyik pillanatról a másikra kezdődött. Az Amerikai Egyesült Államokban dolgozott takarítóként egy áruházban, a polírozógépet tolta, mikor teljesen elhagyta az ereje, és a bal lábát szinte bénán vonszolta maga után.– Elmentem orvoshoz, a szegények kórházának is nevezett, egyébként nagyon jól felszerelt közkórházba. A tesztek Lyme-kórt állapítottak meg, el is kezdtem gyógyszert szedni – mesélte.

Hazatérte után rögtön elment kórházba, de itt nem vették figyelembe az amerikai kollégák eredményét, állapota pedig fokozatosan romlik. Fő tünete a bénulás-izommerevség. Időnként erős görcsök gyötrik, olykor járni sem tud, és gyógyszer nélkül rosszabb az állapota. Összesen 64 különböző tünetet lehetne felsorolni. – Olykor úgy érzem, mintha valami szét akarna tépni – közölte.2009-ben volt egy kerékpáros balesete, azonkívül számos egyéb tényező is okozhatja mostani tüneteit – mondja. – Teljes körű vizsgálat nélkül pedig csak a fejemet, az agyamat kutatták – két stimulátort is beültettek, de nem fejti ki a kellő hatást. Pécsi kezelőorvosom azt mondta: az egyiket közel tették a halántéklebenyhez, ahol eddig rendben találtak mindent. És ott van még a pozitív, Amerikában készült Lyme-teszt. Valóban nehéz meghatározni a betegségem okát – vélekedett Zvara László Róbert. Hozzátette: Pécsett ezért most mindent megtesznek, kedvesek, megértők vele.A mozgása is nagyon korlátozott, számolnia kell vele, hogy bármikor rosszul lehet. Egyszer megpróbált interneten szerveződött utasként személygépkocsival hazajutni Hódmezővásárhelyre, Nyíregyháza közeléből nem sokáig jutott, a debreceni klinikán kötött ki.– Jövőkép? – kérdezett vissza kissé keserűen. – Már 20 kilót fogytam, nem ismerek magamra, nem tudom, milyen állapotban ébredek, egyébként sem tudok egyfolytában 1-2 óránál többet aludni. Sokat jelentene, ha kiderítenék a betegségem okát, és azt, mivel, hogyan lehet kezelni. Ha egyáltalán gyógyítható... Ez a családom miatt is fontos lenne – mondta zárásként Zvara László Róbert.