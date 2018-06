Tíz-húsz könyvet is vesznek, amikor olcsó

Szabina most gyerekeknek válogatott könyveket. A féléves Anna ˝segített˝ neki. Fotó: Imre Péter

– Könyvben mindenevő vagyok, szeretem a krimiket, a különböző regényeket és a történelmi műveket. Legközelebb a szemüvegemet is elhozom, úgy könnyebb lesz. Jó ötlet a börze – közölte Gabriella, aki legalább húsz szerzeményt pakolt a szatyorjába, amit a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtár leselejtezett könyveinek vásárán vett. Az intézményben június 16-áig lehet böngészni a kötetek között – több száz található a polcokon –, 50-től 200 forintig.A Németh László Városi Könyvtár egy évben kétszer rendezi meg a népszerű vásárt: júniusban a könyvhéthez, októberben a Vásárhelyi Őszi Hetekhez kapcsolódva, és utóbbi záróvasárnapján egységesen 10 forintba kerülnek az olvasnivalók. Ilyenkor kisebb könyvtárak is gazdára találnak – mondta Kárász Kata , a könyvtár munkatársa. Nála kell jelentkezni a kiválasztott könyvekkel.– Sokan jönnek, nézelődnek, válogatnak – persze az első napokon voltak többen –, és már minden korosztály, a gyerekektől, a szülőkön át a nagyszülőkig megfordult nálunk – sorolta Kata. Hozzátette: akadnak, akik pár kötetet vesznek, és olyanok is, akik 25-öt is egyszerre, az átlag tíz és húsz között van. – Rendszeresen járok erre a vásárra, jó könyveket lehet találni, olyanokat is, amelyeket a boltokban már régen nem árusítanak – mondta Bernadett három kötettel a kezében.– Hétfőn már bevásároltam magunknak, a felnőtteknek, most a családban lévő gyerekeknek, például az unokahúgomnak és az unokaöcsémnek válogatok – közölte a hat hónapos Annával érkező Szabina. Elárulta: a szépirodalmat, a szórakoztató műveket és a krimiket is szívesen „fogyasztja", amikor van ideje kikapcsolódni, elvonulni olvasni. Csaba ehhez annyit tett hozzá: ő is mindig talál valami érdekeset, általában az ismeretterjesztő művekre vadászik, de jöhetnek a szépirodalmi munkák és a versek is.Ha már ott jártam, én is böngésztem. Két könyv maradt végül a kezemben (ilyen keveset azt hiszem, még senki sem vásárolt): Jules Verne Utazás a Holdba – a könyvesboltokban is ritkán találkozunk ezzel a regénnyel – és a Bonapartékat bemutató mű. Százötven forintot fizettem. Megérte, nem?