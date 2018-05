Tizenhárom utcát újítanak fel a tarjáni városrészben

Hegedűs Zoltán elmondta, Tarjánban az utcák 90 százaléka a rendszerváltozásig földes volt. Lakossági összefogással készült el az útalap. A lakosság anyagilag hozzájárult, de volt, aki dolgozott is az alap elkészítésén, amit azután az önkormányzat aszfaltoztatott le. Mára már sokat romlott az utak állapota.



– Az elmúlt években is jó néhány utcát, a Zrínyit, Lázárt, Damjanichot, Csillagot, Szőlőt és a Malom utcát is felújítottuk. Új körforgalma is lett a városrésznek. Az útfelújításokat a Járható Vásárhely Programban folytatjuk. A döntést a közgyűlés meghozta. Folyamatban van a közbeszerzés. A munka előreláthatólag kora ősszel kezdődhet – mondta Hegedűs Zoltán.