Tízéves lesz az Egészséges Vásárhely Program: munkával készülnek az ünnepre

Az évtized alatt több mint 17 ezer emlőszűrést végeztek el a vásárhelyi mammográfiás központban, míg a szűrőbusszal 255 településen több mint 7 ezret. A programban 2010-től 100-an szoktak le a dohányzásról. A 10 év alatt 370 rendezvényt tartottak 40 ezer személyes találkozással.

– Az Egészséges Vásárhely Program komoly összefogás a háziorvosok, a védőnők, a szociális téren és az önkormányzatnál dolgozók között. A város elkötelezett a folytatásra – mondta Hegedűs Zoltán, Vásárhely alpolgármestere tegnap sajtótájékoztatón. Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó főigazgatója ehhez annyit tett, hogy „a lakosság a legfontosabb partnerünk, sikeressé tették számunkra és maguknak is ezt a projektet".Hegedűs azt is elmesélte: nagyapja azt mondta, „ha egészség van, mindön van, de az a legjobb, ha nem kell egyáltalán orvoshoz mönni". Ez a program ezt, a megelőzést célozta, célozza. Az országban és határainkon túl is példának tekintett EVP idén április 12-én lesz 10 éves. Az addigi 70 napban rendezvényekkel ünnepelnek.Az Egészséges Vásárhely Program történetét a programigazgató, Gyurisné Pethő Zsuzsanna elevenítette fel, a megtervezéstől, megalkotástól, a közgyűlési megszavazástól az első megnyert pályázaton át napjainkig. Elmondta: jelenleg a Makói és a Hódmezővásárhelyi járásban 21 településen vannak intenzíven jelen – főként életmód-tanácsadással és szűrésekkel –, Makón és Vásárhelyen működik prevenciós rendelőjük.– Keresettek vagyunk, az emberek kérik a segítségünket, és hálásak, ha valóban tudunk segíteni. A program sikeres, a következő 10 esztendőre is vannak bőven ötleteink, terveink – jelentette ki Gyurisné.Kallai Árpád az ünnepi programokat sorolta: február 17-én tartanak egy nagy szűrőnapot a járóbeteg-rendelésen, kisfilmet készítenek az EVP elmúlt 10 évéről, valamint március végén konferenciát rendeznek. Azt is elmondta: javasolták az önkormányzatnak egy népegészségügyi kitüntetés alapítását, amit lehet, hogy már a közeljövőben átadhatnak.