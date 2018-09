Tó, dombok, játszótér is épül az új vásárhelyi pihenőparkban - a neve még nem dőlt el

– Ezen a területen 2008 előtt egy kedvelt iskola, a Kossuth Zsuzsanna szakközépiskola állt. Sokak bánatára, de műszaki kényszerűségből 2008-ban le kellett bontani. Akkoriban a városvezetés megszavaztatta, mit szeretne a lakosság a helyén. A többség pihenőparkra voksolt. Jól döntöttek. Ahogy a kivitelezés egyre jobban előrehalad, már látni a tó körvonalait is – mondta ünnepi beszédében Márki-Zay Péter , Hódmezővásárhely polgármestere.Az önkormányzat még az előző városvezetés idején 831 millió forintot nyert a Zöld Hódmezővásárhely – Környezettudatos Közterület Megújítás Hódmezővásárhelyen elnevezésű pályázaton. Ebből a forrásból készül el az említett pihenőpark is.– Nemrégiben pályázatot írtunk ki a pihenőpark elnevezésére. Sokan hívnák Hódtónak. A legtöbben azonban egyelőre a Kossuth Zsuzsanna nevet tartanák meg – említette meg.Márki-Zay Péter reményét fejezte ki, hogy ahogy korábban az iskolában, úgy a parkban is pezsgő közösségi élet zajlik majd. A polgármester szeretné, ha koncertek lebonyolítására is alkalmas lenne a helyszín.A projekt műszaki tartalmáról Kérdő Szabolcs, a kivitelező System Service Kft. projektmenedzsere beszélt az alapkőletételi ünnepségen.– A Zöld Hódmezővásárhely program két helyszínen, a Hódtóban és az Európa parkban valósul meg. A Hódtói helyszínen öt fő részre bontható a kivitelezés. A park tervét Pápai Veronika készítette.A fogadótér a Hódtó utcától a tóig tart. Lesz egy teraszos terület, másfél méteres szintkülönbséggel.– Ott fa ülőfelületeket is elhelyezünk. Szép kilátás nyílik majd a tóra és a park egyéb részeire – ismertette a szakember.A tómeder már elkészült. Vastag agyagréteggel „bélelték ki" az alját, hogy a közel 900 köbméternyi víz ne szivárogjon el. A 2600 négyzetméternyi vízterületen két híd ível át. A fémszerkezetük már elkészült. A teraszburkolattal ellátott stég pedig lehetőséget biztosít majd a közvetlen vízparti kikapcsolódásra. A tó vizét a Hódtói-csatornából töltik fel. A terület dombjai szinte teljes egészében elkészültek, folyamatban van a sétányok kialakítása is. Beton nem lesz a parkban. Stabilizált gyöngykaviccsal borítják a járóterületet.A játszótérre körülbelül 20 eszköz kerül, illetve 6 kültéri fitneszelem. Alattuk ütéscsillapító gumi védi majd a használók testi épségét. Büfét és mosdót is építenek, amelyek kialakítása szintén halad. Kiépítik a közvilágítást is. A parkot kerítés veszi majd körül, és éjszakára bezárják. A nyitvatartásról az önkormányzat dönt.A park berendezései között Kérdő Szabolcs megemlítette a pihenőpadokat és a napozóágyakat, a hulladékgyűjtő edényzeteket, illetve 100 bicikli tárolására alkalmas kerékpártárolót is telepítenek.A pályázat része az Európa park fejlesztése is. Ott többek között a focipálya burkolatát és a labdafogó rácsot újítják fel.Újságírói kérdésre a polgármester elmondta, a tóban nem lesznek halak. A beruházás a tervek szerint még idén elkészül.