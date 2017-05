Több halál is történik Székkutason - Táblával kérik a gyorshajtókat, lassítsanak

– Ennél többet nem tudunk tenni. A figyelemfelkeltő táblákkal megpróbálunk a járművezetők szívére, lelkiismeretére hatni – mondta Szél István, Székkutas polgármestere. – Arra kérjük őket, tartsák be a sebességhatárt, ha áthajtanak a településünkön.



A táblák tegnap kerültek a helyükre: kettő a település végére, kettő pedig a sportcentrumhoz vezető zebrához. Ott ugyanis nagyon sok gyermek megy át naponta. Az iskola a 47-es főút egyik oldalán található, a tornaórákat azonban a túloldalon, a sportcentrumban tartják.



Mint megírtuk, Székkutas képviselő-testülete azért döntött úgy, hogy figyelemfelhívó táblákkal is a KRESZ betartására ösztönzi az autósokat, mert a figyelmetlen vezetők és a gyorshajtók miatt minden évben meghal valaki a 47-es belterületi részén. A rendőrség is gyakran áll ki a falu kakasszéki oldalára a traffipaxszal, de nem lehetnek jelen állandóan.



A forgalomlassításba a Délmagyarország is beszállt a maga módján – akciónk híre bejárta az egész országot. Megkértünk egy helyi lakost, hogy láthatósági mellényben álljon ki az út szélére, és fogjon egy hajszárítót a kezébe. A skót példa néhány percig hatott. Az autósok jól érzékelhetően visszavettek a sebességből, mert azt hitték, kézi traffipaxszal mérik a sebességüket (2017. március 6.: Hajszárítóval lassítottuk Székkutason a forgalmat).