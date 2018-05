Több látogató volt, mint tavaly a 25. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon

– A látogatók száma meghaladta a tavalyit, a kellemes, nyárias időben több mint 60 ezren voltak kíváncsiak a 25. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokra – mondta Fekete Balázs kiállítás igazgató. Közölte: 298 ipari, 243 állattenyésztéshez kötődő kiállító jelent meg, amit kiegészített 62 népi iparművész, ajándékárus, étterem és büfé. Elárulta, 3 hete még csak 550 résztvevővel kalkuláltak.



Az elmúlt 25 évet, illetve az idei kiállítást értékelve elmondta: rendezvényük tükrözi a magyar mezőgazdaság fejlődését és bízik abban, olyan fiatalok is eljöttek, akik kedvet kapva felnőttként sikeres gazdák lehetnek. – Perspektívát látok abban is, hogy a tenyésztők és a tenyészállatok megjelenése, utóbbiak felvezetése, bemutatása is egyre színvonalasabb lett. Ebben a változásban úgy gondolom, kiállításunk is szerepet játszott – vélekedett Fekete Balázs.



Tetszett neki, hogy a kiállító gazdák elfogulatlanul, szívből örültek a másik sikerének, megtapsolták egymást. Nem titkolóztak, féltékenykedtek, ötleteiket, tapasztalataikat megosztották egymással, ezzel segítve társuk fejlődését is. – Persze volt rivalizálás, hiszen ez egy szakmai verseny, de az nem lépte át a sportszerű kereteket – mondta. Az OMÉK-kal való összehasonlításra úgy reagált, az főleg a fogyasztóknak szól, a Hód-Mezőgazda Zrt.-é viszont a szakmának, megmutatva a gazdáknak a fejlődés irányát, hogyan, miként lehet még több, még jobb tenyészállatot előállítani.



8 év után ismét volt díszvendég országa az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napoknak, Szerbia. Fekete Balázs reméli, ezzel új fejezet kezdődik, és ezután minden évben vendégül láthatnak egy országot, vagy egy nagyobb ország mezőgazdaságban erős tartományát, korábban Franciaország volt erre példa. – Azért különösen a szomszédos és a közeli országokra koncentrálunk majd, például Románia, vagy most Szerbia esetében ez a látogatók számát is növelheti. Azt tapasztaltuk, idén többen érkeztek, valószínűleg gazdák is, szerb földről – közölte a kiállítás igazgatója.



Az idei újdonságok közül a gasztroudvarról megjegyezte: a visszajelzések alapján bevált, hogy igyekeztek egy helyre összpontosítani az ételt, italt kínálókat. A kiállítási centrumban egyébként is keskenyek az utak, és a sorban állások jelentősen zavarták a közlekedést. Hiszen azokon többször vezettek állatokat, igyekeztek bemutatóra lovasok, fogatok. – Ezzel a balesetveszélyt is csökkentettük, vagyis a gasztroudvart jövőre is kialakítjuk – árulta el.



– A 2019-es kiállításról és vásárról még semmit sem tudok mondani. Két-három hét, mire minden részletében összegezzük a tapasztalatokat, összeírjuk a pozitívumokat és azokat, amelyeken változtatni szeretnénk – mondta Fekete Balázs.