Több mint félmilliárd forintot kap Vásárhely az államtól

Az utolsó fillérig megtérül az a pénz, amit a hódmezővásárhelyi önkormányzat egykori zeneiskolájának felújítására fordított. A napokban jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a Lázár János irányította Miniszterelnökség terhére 635 millió forintot kap a miniszter szülővárosa azért az épületért, amelyre szinte hajszálpontosan ennyit költött a város, mielőtt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kibérelte az önkormányzattól.A hódmezővásárhelyi önkormányzat sajtóreferensétől megtudtuk, hogy az épület felújítására 631 millió forintot költött a város. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jelenlegi, Kálvin téri – évekig üresen álló – épületét a város korábban is közigazgatási célra, a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak ajánlotta fel a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal elhelyezésére. Végül a járási hivatal más épületbe költözött.Nem mindenkinek jár a fizetség az állami feladatokra átvett ingatlanokért. Hódmezővásárhelynek sem járt korábban, amikor a szóban forgó épületet Lázár szülővárosa is a járási hivatal kialakítására ajánlotta volna fel, de még jó időben találtak más helyet a járási hivatalnak, a zeneiskolát pedig agrárügyintézésre „tették félre". A szegediek, hasonlóan más önkormányzatokhoz, nem kaptak egy vasat sem a járási hivatalként használt épületeikért.2012-ben B. Nagy László akkori kormánymegbízott, a szegedi önkormányzati ingatlanok hasznosításáért benyújtott városi igényeket azzal utasította el, hogy a magyar nemzet tulajdonát képező állami és önkormányzati tulajdon közötti használatot érinti a változtatás, és azt hangsúlyozta, a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy fizessen a kormányhivatal, hiszen ez nem egy visszterhes adásvételi szerződés.Hódmezővásárhelynek viszont végül megtérült az összes pénz, amit elköltöttek a felújításra.Azt már Göbl Vilmostól, a Lázár János személyes ügyeiért felelős sajtóreferenstől tudtuk meg, hogy az épület állami megvásárlása után a Csongrád Megyei Kormányhivatal veszi használatba azt, igaz, nem a járási hivatal működik benne, hanem a mezőgazdasági hivatal, amely januártól szintén a Miniszterelnökség alá tartozó Csongrád Megyei Kormányhivatal részeként folytatja eddigi munkáját. Tehát ugyanúgy a kormányhivatal alá tartozik majd, mint a járási hivatalok.Más furcsasága is van a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági hivatal működésének. Abban az egy évben, amikor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területi feladatait látta el a vásárhelyi ügyfélszolgálat, évi 30 millió forintot kapott a város bérleti díj gyanánt, és külön szerződést kötött a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt.-vel a bérlemény karbantartására is évi majd 15 millió forintért. Most ezektől ugyan elesik a város, de cserébe egyben a ráköltött teljes összeget megkapja. A szerződések csak azért kivételesek, mert a szegediek hiába kértek a használatért térítést, azt elutasította az akkor kormányhivatali vezető.