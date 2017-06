Több mint kétmillióan látták Antal esését

– Minden nyáron elmegyünk egy hétre kenutúrára a Szigetközbe. A válogatásba bekerült felvétel egy ilyen alkalommal készült, már kétéves – mondta a vásárhelyi Antal, akinek esését hétfő délig 2 millió 636 ezren látták.A 21 éves fiatal a videóban épp egy kötélbe kapaszkodva ugrana a vízbe, a nagy lendülettől a hátát egy fába veri, utána csobban. Ez a bukás került be a FailArmy című csatorna legutóbbi válogatásába, amelyben különféle bukásokat gyűjtenek össze.– Fájdalmas volt abban a pillanatban, utána öt-hat perccel látható volt két nagyobb karcolás is, eléggé vérzett. Poént csináltunk belőle, viszont az egy elég szerencsétlen nap volt. Velem együtt hárman is lesérültünk. Egyikünk ugyanannak a fának a tetejéről ugrott, csak oldalról csapódott be a fába, és kiment a válla. Utána ő kórházba is került, mert vissza kellett tenni a vállát. Egy másik srác fejest akart ugrani a térdig érő vízbe, az elég rosszulesett neki. Ezek a sérülések annak köszönhetők, hogy a csoportunk nem bátortalan figurákból áll – emlékezett vissza.– Hatalmas reccsenést éreztem a hátamban. Amikor kijutottam a vízből, akkor már éreztem, hogy nincs probléma. Nem volt annyira fájdalmas, főleg az adrenalin miatt. Utólag visszaemlékezve nem volt olyan rossz – számolt be az élményről.– A videónk úgy került be a válogatásba, hogy a FailArmy megkeresett bennünket. Többfajta hülye videót csináltunk, zenékkel vágtuk össze, ez volt az egyetlen látványosabb esés – mondta. – Mint mindenben, ebben is csoportosan döntöttünk. Egy-két hónapot vártunk, mire megszavaztuk, hogy elküldjük nekik. Nem gondoltuk, hogy bármi lesz belőle. A videó is teljesen eldugott volt, ezért nem is hittük, hogy elő fog kerülni. Végül megtörtént a szerződéskötés, amiért kaptunk egy jelképes összeget. Nem számítottunk rá, hogy pont az elejére fogják betenni – számolt be a videó utóéletéről.– Nem hiszem, hogy ha nem magyar nyelvű lett volna, akkor bárkinek feltűnt volna, hogy egy magyar fiatal szerepel a felvételen. Ezért sem szeretném, hogy a teljes nevem megjelenjen, mivel ez nem csak rólam szól, és nem miattam vált híressé a felvétel – magyarázta az egyetemista.