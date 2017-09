Több szakmát tanulnának a fiatalok, hogy érvényesüljenek

Trieb Szilvia Nikolett a prospektusokat böngészte. Szívesen lenne egészségügyi dolgozó vagy például óvónő. Fotó: Imre Péter

– Szakács vagyok, de érettségi után kitanulom a fodrászatot is. Úgy érzem, abban jobban érvényesülhet a kreativitásom – közölte Kanász Gábor a tegnapi állásbörzén, miután beszélt a lehetőségekről az egyik vásárhelyi belvárosi szalon tulajdonosával, Meszlényi Tamásnéval. – Marika nénihez megyek majd gyakorlatra, azt mondta, vár – tette még hozzá.Ilyen konkrét elképzelések is kirajzolódtak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum által először szervezett állásbörzén. Közel 20 asztalnál várták cégek, vállalkozások – az építőipartól a vendéglátáson át a villamosságig – az érdeklődőket.

Turák Lejla még nem tudja, melyik lesz az a szakma, amit választ. A fodrászati standnál is érdeklődött.Fotó: Imre Péter

Turák Lejla még nem volt olyan határozott, mint Gábor, több standnál érdeklődött: kacérkodik a dajkasággal, a jeltolmácsolással, és a fodrászrészlegnél is megállt. – Vendéglátós, szakács a végzettségem, de vonzódom más szakmákhoz is. Több prospektust gyűjtöttem, alaposan átnézem mindet, azok biztosan segítenek dönteni – mondta iskolatársa, a szintén corvinos, 20 éves Trieb Szilvia Nikolett. Elárulta, jelenleg szóba jöhet nála második szakmaként az egészségügyben valami, a virágkötészet, óvónő is szívesen lenne, és tehetséges rajzolóként a művészet is vonzza.

– Állást keresek, egészségügyi okok miatt valami könnyű fizikai munkát – közölte egy anonimitást kérő középkorú nő. Több standnál kérdezősködött, és azt mondta: az állásbörze jó ötlet, egy időben, ugyanazon a helyszínen több munkáltatót felkeresve egyszerűbben találhat állást, aki komolyan keres. Két közmunkás, Emese és Ágnes elmondta: munkaidőben engedték el őket, a felnőttképzéseket keresik, szeretnének valamilyen szakmát tanulni. Első körben a szociális gondozót és a logisztikai ügyintézőt szúrták ki maguknak.– Délelőtt négyen ültek le az asztalunkhoz, és voltak kíváncsiak a lehetőségekre, amiket cégünk nyújthat – mondta Farkas Ferenc, a Csomiép Kft. felelős műszaki vezetője. Két fiatalember a cég profilja iránt érdeklődött, viszont a két nő komoly szándékkal érkezett. – Raktárosi és sablonolajozói állást tudtunk kínálni nekik. Abban maradtunk: benyújtják az életrajzot, és utána személyesen is elbeszélgetünk. Lehet, hogy nemsokára a kollégáink lesznek – zárta mondandóját Farkas Ferenc.