Többen mentek el szavazni, mint szoktak

Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje reggel 9 óra után néhány perccel adta le szavazatát a Királyszék utcai szavazókörben. Nem sokkal előtte ugyanott voksolt édesapja, Hegedűs Lajos is, aki korábban 16 éven át volt a város önkormányzati képviselője. Hegedűs Zoltán a feleségével érkezett. Szavazás után megkérdeztük, hogy tervezi a napját.– Ma együtt lesz a család. Az egyetemista nagylányom is hazajön Budapestről. Csendes családi napot tervezünk – mondta.A Királyszék utcai szavazókörbe egyébként szinte folyamatosan érkeztek a választók. Volt, akinek nemet kellett, hogy mondjon a bizottság, mert lejárt a személyi igazolványa. Azt javasolták neki, menjen el a járási hivatalba, mert a választásra való tekintettel ott is dolgoznak. A férfi azonban inkább hazament a jogosítványáért, azzal szavazott.Hódmezővásárhely egyik külterületi városrészében, Batidán is jártunk, ahol 287-en jogosultak szavazásra. Ott jártunkkor már közel harmaduk az urnához járult.–Én voltam a második, 7 óra körül – mondta Molnár Istvánné, aki éppen vizet töltött a palackjaiba az artézi kútból.– Úgy voltam vele, hogy gyorsan leadom a szavazatom, utána pedig megetetem a jószágaimat. Örülök, hogy végre vége van a kampánynak. Bár mi itt, Batidán békében megvoltunk, de az újságban olvastuk, a tévéből és a rádióból hallottuk a kampányhíreket. Az egyik jelöltről nagyon nincs jó véleményem. Ha nem tud semmi jót mondani, akkor inkább ne mondjon semmit! Én már 80 éves vagyok, de még ilyen csúnya kampányt nem éltem meg.– Úgy érzem, kötelességem, hogy részt vegyek a szavazáson. Nyugodtabb kampányt képzeltem el, ez túl zajos volt – értékelt Horváth Kálmánné.Tóth Sándornét a férje tolta el kerekesszékkel a szavazókörig. – Csak a közösségi oldalon követtem a kampányt. Ez eléggé durva volt, tele személyeskedéssel, lejáratással. Jó, hogy vége van. Csakhogy máris jön a következő kampány, az országgyűlési...– Tudjuk, hová kell tenni az ikszet – jelentette ki Fekete Lajos, aki a Szent István téri általános iskolában szavazott feleségével. Nevet nem mondott, de annyit elárult: a szavazólapon középen található a név. Halasiné Dúzs Julianna azt mondta, azért jelent meg a voksoláson, mert ez állampolgári jog és kötelesség, azt azonban nem mondta el, melyik név mellé rakta az ikszet.