Többet főztünk az ünnepi asztalra, mint amennyit megettünk: a karácsonyi maradék a fagyasztóban végzi

Olykor jut a hajléktalanszállóra is



Szentesen a hajléktalanszállóra magánszemélyek most nem, de egy közétkeztetési cég vitt meleg ételt. – Így karácsony környékén az emberek jobban adakoznak – mondta Agócs László, a hajléktalanszálló munkatársa. – Főleg tartós élelmiszereket kapnak a lakóink, de előfordult már, hogy pörköltet vagy lecsót is hoztak be, aminek nagyon örültek a hajléktalanok.

Lőkös Sándorné egy evésre elegendő töltött káposztát hagyott, a többit lefagyasztotta. Jól jön, ha nem lesz ideje főzni. Fotó: Kovács Erika

– Napokig sütöttem-főztem az ünnepek előtt. Karácsony első napján nálam volt a család – mesélte a hódmezővásárhelyi Lőkös Sándorné. – Nem lehet kiszámítani, hogy mennyire lesznek éhesek a vendégek. Inkább több legyen, mint kevés – mondta az asszony, aki ottjártunkkor éppen a süteményeket rendezgette a nagy tálcákról kisebbekre.– Főztem húslevest egy szép nagy tyúkból. Azt nem lehet 3 liter vízben megfőzni, így egy jó nagy fazékkal lett. Töltött káposztából legalább 20 gombóc készült. Két-három gombócért nem érdemes nekifogni... Sütöttem lazacot is, hogy hal is kerüljön az asztalra. Volt oldalas, meg többféle köret. Sütöttem darált sütit, zserbót, zserbógolyót. Készítettem karácsonyi figurás birsalmasajtot. Természetesen mindenből maradt. Azt nem szeretném, hogy újévig húslevest egyek, meg töltött káposztát. A pluszadagokat lefagyasztottam. Egy evésre való káposztát hagytam egy kislábosban. A fagyasztóban akár februárig is ellesz az étel. Biztosan jönnek olyan napok, amikor nem lesz időm főzni. Akkor csak előveszek egy adagot, és kiolvasztom – mondta az asszony.A szomszédban Lőkös Csabáék pedig elajándékozták a megmaradt karácsonyi finomságokat.– Mi káposztát nem készítettünk, mert nem szeretik a gyerekek. Volt más, különféle húsok, meg a szokásos bejgli, aprósüti. Ami megmaradt, abból kaptak a gyerekek és a család többi tagja. Mi meg viszonzásul olyan ételekhez jutottunk, amikből ők főztek többet, mint amire szükségük volt. Így nem unjuk meg!A Vásárhely másik felén lakó Hegyi Endrééknél is sok minden a fagyasztóba került.

– A húslevesalapléből is maradt jócskán. Jó lesz majd egy-két hét múlva elővenni. Egy kis friss zöldséggel nagyon finom lesz! Hallevet nem főztünk, hanem úgy vettünk. Azt sem tudtuk mindet megenni. Nálunk karácsonykor jön össze a teljes család. A megmaradt süteményt elosztottuk, vittek belőle Szegedre, Kunszentmártonba, Tatabányára, Budapestre, de még Svédországba is. Így semmi nem vész kárba.A sok finomság megterheli a gyomrot. De ezt az emberek mostanában már inkább otthon orvosolják.– Ma már több mint negyven betegünk volt, de egyikük sem emésztési problémával kereste fel a rendelőt – tudtuk meg Szántai Gábor hódmezővásárhelyi háziorvostól. – Jó tíz évvel ezelőtt még sokan jöttek azért, mert fájt a gyomruk a zsíros ételektől. Hogy mi az oka a változásnak, ezt csak találgatni tudom. Sokan ma már tudatosabban étkeznek, nem annyira jellemző a nehéz, zsíros ételek fogyasztása. Lehet, hogy akiknél mégis előjöttek a gyomorproblémák, a reklámok hatására otthon orvosolják magukat. Az egyre korszerűbb diagnosztikai eszközök segítségével már akkor kiderül az epekő, amikor még nem okoz problémát. A műtét pedig már laparoszkópos eljárással is történhet.