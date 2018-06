Tompa felé indult a bika, de nyoma veszett: elbitangolt egy szürke marha a sóshalmi Perényi-tanyáról

Az eltűnt szürke marha növendék bika így néz ki. A képen a testvére látható. Fotó: Imre Péter

Vándorló állatok



A kutyáktól és a macskáktól megszoktuk, hogy eltűnnek, kóborolnak, majd – jó esetben – visszatalálnak. Csikók is megszöknek időnként a ménesből, és történetünk szürkemarha-főszereplőjének dédnagyanyja is elindult világot látni: a Rárósi útig jutott, ott kábították el. Mártélynál szürkemarha-gulya hagyta ott gazdáját. De Vásárhelyen sétált már kecske a Zrínyi utcában, birka a Kodály utcában és a kórház előtt, tyúk a Dr. Rapcsák András úton, vagyis a sétálóutcán, és disznó éjjel a Bajcsy-Zsilinszkyn.

– Most hétfőn, június 18-án az átszállítást követően szökött meg a sóshalmi tanyámról egy szürke marha növendék bika – mondta a vásárhelyi tulajdonos, Perényi János. Két kilométeren keresztül követték az állatot, mikor bevette magát egy repcetáblába, és nyomát vesztették.A keresést az óriási vihar és a lezúduló nagy mennyiségű eső félbeszakította. Autóval is alig bírtak visszatérni a földútról.– Úgy láttuk, Tompa felé indult, de ez nem jelent semmit, bármikor, bármerre elfordulhatott. Naponta több tíz kilométert megtehet, szabadtartásban nevelt, edzett állat. Napraforgó- és kukoricatáblák mezsgyéjénél, vasúti töltés mentén és csatornapartok vonalvezetésének segítségével közlekedik. De nem feltétlenül igazodik ezekhez. Nagyon vigyázni kell, mert ha szorult helyzetbe kerül, komolyan és veszélyesen támad. A befogására főleg akkor van esély, ha csatlakozik egy gulyához, vagy olyan tanyára téved, ahol marhákat tenyésztenek – magyarázta Perényi János.A gazda elmondta: nem az állat értéke miatt aggódik elsősorban, hanem azért, mert az elbitangolt marhák, lovak az úttestre futva akár életveszélyes közlekedési balesetet is okozhatnak, amelynek anyagi kára – az emberi egészségről, életről nem is szólva – jelentősen meghaladhatja például a mostani szürke marha értékét.A növendék bika felismerhető, azonosítható a HU 30517 3060 9 sárga ENAR-fülszámról, távolabbról csak a 3060 olvasható, amelyet nagyobb számmal írtak. Aki látta az állatot, hívja a 30/279-9362-es telefonszámon Perényi Jánost.