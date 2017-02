Törik az ablak, reped a házfal: nem tartják be a súlykorlátozást

– Öreg épületek, majdnem mind 100 év körüli, és a környékbeli utakat sem 50-60 tonnás mezőgazdasági szállítóknak, traktoroknak, kamionoknak tervezték. Az aszfalt reng alattuk, a házak szinte mozognak, erről árulkodnak a repedések. Mi már nyolc ablaküveget cseréltünk ki a károsodás miatt, mind átlósan repedt meg – fakadt ki a vásárhelyi Baranyai Antal . A Zrínyi utcának azon a sarkán áll az ingatlanja, ahol rövid lehajtó vezet a Királyszék utcáról és a Zrínyiről a Kodály utca végére.A sebességhatár 30 kilométer per óra, a súlykorlátozás 3,5 tonna. Maximum ezt bírja el a korábban gyalogos és biciklis forgalomra tervezett útszakasz. Utóbbi előírást szinte képtelenség ellenőrizni, betartatni. Az árvízvédelmi kőfal egyik kapujához vezetett – hasonló van az Árvíz és Csillag utcán –, de 2011. szeptember 30-án megnyitották az autós, motoros forgalomnak. A súlyosabb, nehézkesebb, és egyben nehezebb kocsikról keréknyomaik is árulkodnak. Németh Istvánné Mária sarki háza előtt ráhajtottak a zöldre, nem tudták a kijelölt ívben bevenni a kanyart.– Hatalmas járművekkel közlekednek erre, a csempe is lehullott a házról, a kőkerítésünk egyik szakaszát újra kellett falazni, mert ledőlt. És még nekik áll feljebb! Az egyik azt mondta: Mi a baja? Talán én vigyázzak az ócska házára? Lehet, hogy neki ócska, én 73 éves vagyok, nem tudok másikat építeni! – jelentette ki elkeseredetten Mária.Ottjártunkkor is feljött egy legalább 7 tonnás autó a lehajtón, visszafelé azonban már a Zrínyin ment tovább. Elijeszthette, hogy hárman-négyen álltunk – fényképezőgéppel felszerelkezve – a kanyarban. Nemcsak a két sarki házon, a környékben lévő valamennyin felfedezhettünk rövidebb-hosszabb repedéseket. A vásárhelyi Közlekedési és Közbiztonsági Szaktanácsadó Testület szerdán erről az ügyről is tárgyal.A megoldás az lehet – tudtuk meg Hegedűs Zoltán alpolgármestertől –, hogy a Kodály Zoltán utcát meghosszabbítják, a kiskertek után is folytatódna, és a Bodzási útra csatlakozna vissza. Az ezzel kapcsolatos tervek már elkészültek.