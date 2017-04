Toronydaruk is építik a vásárhelyi körhidat a 47-esen

A Szeged és Vásárhely között közlekedők megfigyelhették, Kopáncsnál az északi elkerülő körhídjának építésénél miként nőnek ki oszlopok a földből, és ölt formát a szerkezet. Két toronydaru is segíti a munkát. A nettó 27,9 milliárd forintos beruházásért felelős NIF Zrt. kommunikációs igazgatóságától kértünk információt.A keményebb téli időszak után az útépítés a földmunkákkal február közepén indult újra – tájékoztattak e-mailben. Humuszleszedést, talajkezelést, töltésalapozást, töltésépítést végeznek, naponta 12–14 ezer köbmétert mozgatnak meg. Folyamatos az átereszek építése, a hírközlési- és elektromosközmű-kiváltás, míg a régészeti feltárások várhatóan április végére fejeződnek be.Kopáncsnál az ország legnagyobb körhídja épül, és cölöpözések már csak a vasút feletti hídrésznél lesznek. Folyamatos a pillérek és a felhajtó ágak támfalainak kialakítása. A szűk építési terület miatt a zsaluzási munkálatokat két toronydaru segíti. Ezen a helyszínen – mint azt naponta tapasztalhatják az arra járók – az építés teljes időtartama alatt irányonként egy-egy sávot biztosítanak a járműveknek.A 45. számú főútnál március elején elterelték a kialakított útra az autós, motoros és a kerékpáros forgalmat. Ezzel ott is megkezdődött a magastöltés- és a hídépítés. A cölöpözési munkák lezárultak, a 130. számú Szolnok–Vásárhely–Makó vasútvonal feletti hídnál is, utóbbinál már a hídfő betonozása zajlik. A mártélyi úti csomópontnál áteresz építése miatt, félpályás útlezárás mellett, jelzőlámpával irányítják a forgalmat. Ezen a szakaszon a kerékpárutat is lezárták a kivitelezők, a bicikliseknek az úttesten kell tekerniük.A munkálatok jól haladnak: a tervek szerint 2018 tavaszától a közlekedők már használhatják az északi elkerülőt Hódmezővásárhelynél – tájékoztatott Karcagi Orsolya , a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója.