Tovább tárgyalnak a térítési díjról a nyugdíjaslakóparkban

– A nyugdíjaslakópark menedzsmentje kiszámította, a gyógytorna havonta 80, az internet 24, a busz 480 forintba kerül egy embernek. Ez összesítve, ha valaki egyiket sem igényli, mindössze 584 forintos megtakarítást jelentene, vagyis 20 ezerről 19 ezer 416 forintra csökkenne a személyi térítési díja – közölte a szerdai sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán, Vásárhely alpolgármestere. A lakópark képviselőivel a csütörtöki egyeztetésen közlik a fenti számításokat.Vásárhely alpolgármestere arra reagált, hogy a lakóparkban élőket képviselő négyfős delegáció azt javasolta, a fenti három szolgáltatás, vagyis a gyógytorna, a könyvtári internet használata és a piaci, havonkénti egyszeri buszjárat igénybevétele kerüljön ki a kötelezően fizetendőkből, legyen választható. Így csökkenhetne a 13 ezer forintról 20 ezerre emelt személyi térítési díj. Ennek váratlan és nagymértékű, 54 százalékos emelése ugyanis felháborodást váltott ki a nyugdíjaslakóparkiak jelentős részéből. Az első egyeztetésen a megtekintett adatok alapján a delegáció tagjai megértették és elfogadták a személyi térítési díj korrekcióját. Legutóbb arról írtunk, hogy a házak, amelyekben élnek, rossz állapotban vannak, pedig alig 14 éve épültek Hegedűs Zoltán az első egyeztetésen és sajtótájékoztatóján is hangsúlyozta: a 13, majd a 20 ezer forint átalánydíj, amelynek fizetése több szolgáltatásnál elfogadott gyakorlat. Erre is így kell tekinteni, hiszen vannak olyan kötelező szolgáltatások – például takarítás, nővéri ügyelet –, amelyeket nem egyformán, egészségi állapottól függően vesznek igénybe, de a kor előrehaladtával, a betegségekkel megváltozhatnak a ma egészségesebbek igényei is. Jelenleg is több, mások segítségére rászoruló ember él a lakóparkban. Az alpolgármester zárásként ismét megemlítette: 32-en azonnal beköltöznének 23 lakásba, ez azt bizonyítja, a szolgáltatások színvonala vonzó.