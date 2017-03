Továbbra sincs drótháló a Kincses temető körül

Tavaly év elején sokan panaszkodtak – közösségi oldalakon is –, hogy a Kincses és a Dilinka temetőben tarthatatlanok az állapotok, hatalmas, többmázsás szeméthegyek várnak elszállításra (2016. január 13.: Nincs nyugalom a Kincses temetőben). Azóta többször is elvitték a hulladékot, a Dilinkában is, több millió forintért.Akkor arra is felfigyeltünk, a Kincses Jókai utca felőli bejáratától jobbra a kerítés – hosszú métereken keresztül – hiányos. Szinte jelképes, egy gyerek is átlép rajta. Ez azóta sem változott. Egy évvel ezelőtt Nagy Zoltán Imre, a sírkertekért felelős Susáni Református Egyházközség lelkésze azt mondta: kijavították. A megdőlt, életveszélyes oszlopokra gondolt, ezeket valóban kiegyenesítették. De a munkával, a kerítésfelújítással még nem végeztek.– Folyamatosan dolgozunk, végezzük a munkánkat, és szeretnénk arra koncentrálni. Tudjuk, hogy a kerítéssel még akad tennivaló, és amint a református egyháznak lesz rá pénze, bevonjuk dróthálóval. Bízom benne, ez minél hamarabb megtörténhet – mondta el érdeklődésünkre Nagy Zoltán Imre . Hozzátette: irodájukban várják azokat, akiknek észrevételük van bármelyik sírkerttel kapcsolatban, ott mindenről felvilágosítást adnak.