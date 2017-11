Tramtrain-előkészületek: a vásárhelyi belvárosban is túrnak - galéria

Már Vásárhely belvárosában is gőzerővel zajlanak a tramtrainhez, a villamosvasúthoz kapcsolódó közműkiváltások. A Kossuth téren (képünkön), a Szántó Kovács János-szobor közelében is dolgoztak szerdán ottjártunkkor, valamint az Andrássy út és a Szent Antal utca találkozásánál tátong nagy és mély gödör. Ezt a kereszteződést hétfőtől lezárták a forgalom elől – ami érint parkolókat is –, vagyis a Szent Antal utcára nem lehet behajtani az Andrássy felől, azaz a Szent Antal zsákutcává változott a munkálatok idejére, néhány hétre. Van mit kerülgetni a városban, de a közlekedők türelmesek.