Tramtrain-túra Vásárhelyen: közel 200-an sétáltak végig a nyomvonalon - galéria

A délutáni programot a Szeretem Vásárhelyt Egyesület szervezte, a házigazda Juhász Tünde kormánymegbízott, alapító tag volt, információkkal Zahorán István építésvezető, ányi Viktor régész és Elek András, a Tornyai János Múzeum munkatársa szolgált. Az eseményen megjelent Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere is.

A séta, a túra folyamán arra is felhívtá a résztvevő figyelmét, hogy a nyomvonalon több olyan örforgalom létesül – pédául a Bocskai, Andrássy, Petőfi utcá találkozásánál –, melyen áthalad majd a villamosvasút, és ott mindig annak van elsőbbsége.

A zord, hideg és esős idő dacára özel 200-an gyűltek össze a vásárhelyi nagyállomásnál, a tramtrain-túra starthelyénél, hogy végig sétáljanak 12 állomással, illetve helyszínnel annak nyomvonalán. A kiadós séta mellett, özérdekű, gyakorlati információkat tudhattak meg az épülő villamosvasútról a résztvevő , és felfedezhetté a helytörténeti érdekességeket is szakemberektől kapva tájékoztatást a beruházást érintő föld feletti, alatti dolgokról és a munkálatokról.Még el sem indult az „emberkígyó", mikor valaki megkérdezte: a tervezett végállomási 40 P+R díjmentes parkolót a jelenlegi zöldfelület rovására alakítjá ki? Zahorán azt válaszolta, igen, de ültetnek fákat és a terület olyan lesz majd, mint a Tesco-parkoló. Kialakítanak még 244 férőhelyes fedett kerékpártárolót is a végállomásnál. Elhangzott: az Andrássy út egy ré sétálóutcává alakul a tramtrain elkészülte, özlekedése, vagyis 2021 után.– Kíváncsiságból jöttem el a túrára, érdekel a tramtrain-beruházás, és sok más érdekes információt hallottam még a nyomvonalat övező épületekről, az előzetesen megtalált és feltárt régészeti leletekről, melyek özül – mert örbeadtá – párat megfoghattunk megszemlélhettünk – mondta Daru Sándor. Hozzátette: a tramtraint feltétlenül kipróbálja majd.– Érdekel minket a tramtrain, és főleg a nyomvonal azon részére vagyunk kíváncsiak, ahol lakunk, vagyis a Kossuth tér és az Emlékpont özötti szakaszra – árulta el Kispál Judit és férje, a korábban grimasz-bajnokságon résztvevő id. Herczeg Sándor. Elmondtá még, miközben a már lefektetett sínek előtt pózoltak a fotóra, hogy a 3,3 kilométeres séta is jó, és özben sok érdekességet megtudtak, például a régészeti leletekről. Judit megjegyezte: az idegenül hangzó tramtrain helyett rövid, frappáns magyar nevet is találhatnának a leendő özlekedési eszköznek.A résztvevő megtudhattá – mint fentebb is írtuk –, hogy hol épülnek új örforgalmak, hogyan fog kinézni az Andrássy út, mit kell tudni a helyszíneken végzett ásatásokról, és azok milyen információkkal szolgálnak Vásárhely történetéről és helytörténeti ülönlegességeket is megismerhetté . A túra a borongós, hideg után kellemes helyen, a Népkerti Sörözőben zárult, ahol punccsal, forralt borral melegíthetté fel átfázott, átázott tagjaikat a megérkező , és pár finom falattal is vártá a megfáradt vándorokat. 3 év múlva, 2021 őszén a „sétát" már a tramtrainnel tehetjü meg.A tramtrain-túrán szombaton résztvevő sok információt tudhattak meg az épülő villamosvasútról. Fotó: Imre PéterId. Herczeg Sándor és felesége, Kispál Judit élvezte a túrát, és már várjá , mikor utazhatnak a villamosvasúton. Fotó: Imre Péter