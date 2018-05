Tramtrain: a vásárhelyi Ady Endre úton szeptemberig lesz egyirányú a forgalom, jövő héttől már vágányt építhetnek

Biztosítani kellene a ki-bejárást a házaknál

A munkások még az Ady Endre utca páratlan oldalán dolgoznak a tramtrainprojektben. Fotók: Imre Péter

Lezárások, korlátozások

Közműkiváltások, forgalomtechnikai módosítások

– Az április közepén tartott lakossági fórumon azt ígérték a szakemberek, a kivitelező 3 hét alatt végez a házaink előtti, a bal oldali sávot érintő munkákkal. Már egy hónap is eltelt, és még nem látjuk a végét – panaszkodott a vásárhelyi Ady Endre út páratlan oldalán élő 73 éves Domonkos János. Elmondta: akadt olyan hét, amikor munkást sem láttak a közelben, autóval a ki-bejárás nem biztosított, többen kényszerből a járdán hajtva érik el a Tisza István, korábban Somogyi Béla utcát. Bejáróját egy gödörbe esett munkagéppel még április elején összetörték, amit csak részlegesen állítottak helyre. Igaz, erre több embert a házához vezényeltek. Szerinte szervezetlenül dolgoznak, és már legalább 1 éve folyik a munka, akkor a közműkiváltások kezdődtek.Mikor Domonkos Jánosnál jártunk, nagy erőkkel, gépekkel, munkásokkal vonult fel a kivitelező cég, illetve alvállalkozója. Az árkot betemették, a földet tömörítették, a kő- és törmelékhalmokat eltüntették és információink szerint rövidesen a rekonstrukcióval, a visszaaszfaltozással is végeznek.Az elmondottakat a vállalkozást üzemeltető József azzal egészítette ki: az egykori Démász-telep közelében parkolhatnak, megállhatnak az autókkal, de neki nehéz csomagokat, dobozokat kell onnan a lakásáig cipelni. A házaknál a munkálatok idejére is biztosítani kellene a ki-bejárást – vélekedett.Az üggyel kapcsolatos vágányépítés miatti korlátozásokról Mucsi László szakmai főtanácsadó, a városfejlesztési és építéshatósági iroda vezetője e-mailben tájékoztatta lapunkat. Az érintett Ady Endre úton félpályás forgalomkorlátozás van, egyirányú közlekedést biztosítva a Hősök terétől a Zrínyi Miklós laktanya felé.Jelenleg a páratlan oldali sávban folynak az építési munkálatok, május 24-étől vált a lezárás a páros oldalra, akkortól dolgozik ott a kivitelező. És továbbra is egyirányú forgalom lesz a Hősök terétől a laktanya irányába. Pillanatnyilag a kábel építése, az út szélesítése tart, és várhatóan a jövő héttől indul a csatorna, majd a vágány építése. A lezárások, korlátozások előreláthatólag szeptemberig lesznek az Ady úton.A város más részein is vannak útlezárások, forgalomkorlátozások – írta elektronikus levelében Mucsi. A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában – vágányépítés miatt – félpályás forgalomkorlátozással egyirányú a forgalom a Kistópart utca irányából a Kálvin János tér felé. Itt kábelépítéssel, útszélesítéssel kezdődtek a munkák. Emiatt a páros oldali forgalmi sávot zárták le, és korlátozások előreláthatólag szintén szeptemberig lesznek a Bajcsy-Zsilinszkyn.A közműkiváltások április 10-étől július 20-áig tartanak az Andrássy úton, a külső szakaszán – Kaszap utca, Kálvin János tér – félpályás útlezárással, két ütemben, egyirányú forgalommal a Kálvin János tér felől a Kaszap utca irányába. Itt szükséges az ivóvíz-, szennyvíz-, gáz- és elektromos vezetékek kiváltása, átépítése, közműkeresztezések védése. Az Andrássy út belső részén – Kossuth tér, Kaszap utca – pedig folyamatos helyi korlátozásokkal találkozhatnak a közlekedők, lokális lezárásokkal, terelésekkel, forgalomtechnikai módosításokkal. A zavartalan, folyamatos közlekedést a lehetőségekhez képest mindenütt igyekeznek biztosítani a kivitelezők – írta tájékoztatójában az irodavezető.