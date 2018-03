Trükkös csaló kezébe került a templomi adomány Vásárhelyen

– Egy idős férfi ügyfélfogadáson kívüli időben jött volna a plébániánkra. Egy nő kifigyelte, hogy senki nem nyitott ajtót, vagyis hogy éppen nem vagyunk a plébánián – mondta Jakab Zoltán, a hódmezővásárhelyi Szent István-templom plébániai kormányzója. Az asszony kiszedte a bácsiból, mi járatban van. Kiderült, hogy adományt vitt a templomnak, de nem volt kinek átadni. – A nő erre azt mondta, hogy a férfi adja csak oda neki a pénzt, majd kézbesíti nekünk, mert megbízást kapott az adományok gyűjtésére – mesélte el a történteket Jakab atya. A férfi kissé furcsának találta a dolgot, ezért csak az adományra szánt összeg felét, 30 ezer forintot adott oda.



– A nő becsapta az idős férfit. Hogy másoktól is próbált-e ezen a címen pénzt kicsalni, nem tudom. Azért fordultam a nyilvánossághoz, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. A Szent István Király Plébánia senkit nem bízott meg egyházi adó beszedésével, adomány gyűjtésével. Egyházadó vagy adomány befizetése mise előtt és után a sekrestyében lehetséges, ügyfélfogadási időben pedig a plébániai irodán. A pénz átvételéről mindig nyugtát állítunk ki. Csekken is el lehet juttatni az adományt. Szomorú, hogy így visszaéltek az idős férfi bizalmával, pénzével. A rendőrségen is bejelentést teszünk az esetről – tette hozzá az atya.