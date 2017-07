Tudtán kívül kötöttek telefonon biztosítást Bodó Sándorral

– Már arra sem emlékszem, hogy mikor kötöttem meg a meglévő biztosításomat, olyan régen volt. Asztalosként dolgoztam, szerencsére sikerült elkerülnöm a baleseteket – emlékezett vissza Bodó Sándor, akit május elején keresett fel a Colonnade Biztosító, hogy telefonon keresztül tegyen neki baleset-biztosítási ajánlatot.



– Pár száz forinttal kedvezőbb ajánlatuk volt, de elutasítottam. Már akkor furcsálltam, hogy megkerestek, amikor a vezetékes telefonon név szerint engem kerestek, pedig a feleségem nevén van az a szám – számolt be

a nyugdíjas férfi. – Annyiban maradtunk, hogy később hívjon vissza, nem lehetett lerázni sehogy – folytatta.



Két nappal később újra felhívta a biztosító, akkor elmondása szerint rövid időn belül rengeteg adat és szám hangzott el a beszélgetésben, a lényeges részeket utólag le is jegyezte. Ekkor elismerte, hogy pár száz forinttal kedvezőbb az ajánlatuk, de hozzátette, hogy telefonon keresztül nem fogadja el. „Küldjenek írásban egy mindenre kiterjedő tájékoztatást, átgondolom" – áll Bodó Sándor jegyzeteiben.



– Nem tartottam valószínűnek, hogy elfogadom az ajánlatukat, és ezt mondtam is nekik – magyarázta. Május 17-én kapta meg a tájékoztatót a biztosítási kötvénnyel, valamint az első befizetési csekkel 1430 forintról.

– Meglepődtem, mert tájékoztatót vártam, nem csekket – fogalmazott Bodó Sándor.



A május 13-i keltezéssel írt levélben úgy fogalmaz a biztosító: „Köszönjük, hogy elfogadta biztosítási ajánlatunkat". Az ezzel küldött tájékoztatóban kitérnek arra is, hogyan jön létre egy biztosítási szerződés. „A Biztosítási szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szerződő kézhez veszi a Biztosító által kibocsátott és megküldött Biztosítási kötvényt, mely a Szerződő biztosítási ajánlata elfogadásának minősül", ennek a kiadása nélkül a szerződés nem jön létre. A kockázatviselés kezdetének május 11-ét jelölte meg a biztosító.



– A levél átvétele után azonnal felhívtam őket, hogy ezt a szerződést meg akarom szüntetni, mivel nem is kötöt-

tem meg. Akkor hangalapú szerződésre hivatkoztak, amiről én még nem hallottam – mondta Bodó Sándor. Végül május 22-i keltezéssel írtak neki levelet arról, hogy május 11-én, az előző levélben megjelölt kockázatviselés kezdetének napján szűnt meg a szerződés. A levélben még a kötvényszám is szerepel. Így nem érte anyagi kár a férfit, ezért nem is keresett ügyvédet.



„A szerződés megkötéséhez az ügyfél egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulása kell, ennek hiányában a biztosítás nem jön létre" – válaszolta megkeresésünkre a biztosító. Arról is tájékoztattak, hogy a náluk kötött szerződést az ügyfél 30 napon belül indoklás nélkül felbonthatja.



– Ha Bodó Sándor nem mondta ki, hogy elfogadta a szerződést, akkor ebben az esetben az létre sem jött – magyarázta Kocsis Zita ügyvéd. – A vállalkozásoknak nagyon szigorú szabályokat kell teljesíteniük, minden esetben részletes tájékoztatást kell adni a termékről, hogy működik a fizetés, hogy lehet felmondani, elállni, határozatlan vagy határozott időről van szó. – Ha létre is jön egy szerződés, ahhoz kell egy nyilatkozat a fogyasztó részéről, amelyet a lehető legrövidebb időn belül vissza kell küldeni. Mivel szolgáltatásról van szó, ezért ha létre is jön, 14 napon belül indoklás nélküli elállási joga van az ügyfélnek – fogalmazott az ügyvéd.



– Szerintem fontos lenne valamit tenni az ilyen üzletek ügyében is, mint korábban a termékbemutatók kapcsán. Mások talán nem figyelnek oda annyira, és akkor fizethetnek – mondta Bodó Sándor.