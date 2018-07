Túlélési fogásokat tanultak, légpuskával is lőttek - paintballcsata volt a vásárhelyi honvédelmi táborban

Az ország több pontjáról is érkeztek diákok Hódmezővásárhelyre, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár nyári honvédelmi táborába. Idén négy turnust szerveztek a 12–18 éves diákoknak.– A fiatalok megismerkednek a Magyar Honvédséggel, hogy milyen a katonák élete tábori körülmények között. A táborozók sátorban alszanak, reggel tornáznak, formaruhát viselnek – tudtuk meg Hazadi János őrnagytól a kiképzőterepen megtartott sajtótájékoztatón.A tábor napjai alatt a gyerekek megismerték a rendfokozatokat, biztonsági alapszabályokat, és egy kis alaki kiképzésben is részesültek. Túlélési fogásokat tanultak, légpuskával lőttek.– A paintball után szalonnasütés következett, pénteken pedig az elméleti ismereteiket vetik össze a rajok közötti vetélkedőn – mondta az őrnagy. Szerinte a gyerekek nagyon élvezik a tábort, amit az is bizonyít, hogy többen nem először vannak itt. Sokszor nem is akarnak hazamenni, mert még maradnának.Varga Petra 14 éves hódmezővásárhelyi diák, a három lány egyike a táborban. – Most leszek kilencedikes. Gépészeti szakra jelentkeztem, ami a honvédséghez is köthető, ezért úgy gondoltam, kipróbálom a táborban, milyen is a honvédség. Apukám régebben katona volt. Én is gondolkodom, hogy esetleg ezt a pályát válasszam. Az éjszakai járőrözés tetszett eddig a legjobban. Jól összerázódott a csapatunk azon a bevetésen, és nagyon vártam a paintballt is.