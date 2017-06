Túraútvonalak Vásárhely környékén: egyórás, de kétnapos program is lehet

– Kerékpárral járok dolgozni és haza, ennyit tekerek naponta, és ez elég is nekem. A gyaloglást még kevésbé kedvelem – árulta el Laci, aki tegnap a Fekete Sas Kávézó teraszának asztalait törölgette.Ez az impozáns, Közép-Európa egyik legnagyobb báltermével rendelkező épület is része a belvárosi gyalogtúrának, ahogy a térképes turisztikai kiadvány fogalmaz: az Agóra útján. A füzet 7, kerékpárral is teljesíthető gyalogtúra- és 19 biciklitúra-útvonalat tartalmaz.A séta kiinduló, vagyis 1-es pontja a Tornyai János Múzeum, attól pár méterre áll a szerb ortodox templom és közvetlenül mellette a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ. A Dr. Rapcsák András úton sétálva, a Kossuth térre fordulva pár perc alatt a már említett Fekete Sashoz érünk, majd jön szépen sorban a városháza, az Alföldi Galéria és a református ótemplom.– Még nem láttam ezt a turisztikai kiadványt, de érdekes – mondta a református ótemplomnál Kiss Norbert. – Ha időm engedné, szívesen kipróbálnék belőle pár gyalogos és kerékpáros túraútvonalat, a jól ismert épületek, helyek biztos kicsit más színben tűnnének fel.A református ótemplomtól, a füzet ajánlása szerint, a Tóalj utcán haladva juthatunk el a Népművészeti Tájházig. Mégis azt javaslom, az árvízvédelmi kőfal mellett sétáljunk. Megéri, bár kicsit macerásabb, az egykor láthatóan kialakított sétány már eltűnt, csak a nyomait fedezhetjük fel itt-ott.Rendbe hozva, pihenőkkel, padokkal ellátva – vannak erre alkalmas részek – Vásárhely legkedveltebb sétálóhelye lehetne. A tájház után az Emlékpont, majd az Ambrus Sándor vezette Belvárosi Fazekasház, végállomásként pedig a Nemzetközi Kerámia Központ következik.– Vásárhelyi származású vagyok, de már 50 éve Budapesten élek – közölte Menyhártné Barna Zsuzsa, aki az Emlékpont kávézójában pihent és ivott egy feketét férjével, Menyhárt Pállal. Elmondta még: rendszeresen, minden évben hazalátogat szülővárosába, most éppen három napra.– Hasznos kiadványnak tűnik, de nekem nincs szükségem rá. A magam „turisztikai zsebkönyvét" használom, mindig, mikor eljövök, végigjárom gyermekkorom helyeit, újra és újra felfedezem azokat, nosztalgiázok. A fejlődést is látom, évekkel ezelőtt az ótemplomot is szépen felújították. Figyelek mindenre, mert igaz, hogy 50 éve nem élek itt, de mindig idevalósi maradok – vallotta Zsuzsa.A belvárosi gyalogtúra, de nevezzük inkább sétának, közel 1 óra alatt teljesíthető. Ha csak az épületeket nézzük meg, kívülről. Amennyiben a programot kínálókba – Tornyai-múzeum, BFMK, Alföldi Galéria, Emlékpont, fazekasház – is betérünk és alaposan szétnézünk, kétnapossá is válhat.