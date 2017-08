Úgy kellene riasztani Székkutason, hogy a védett fajokat ne nagyon zavarják - Tovább eszik a hasznot a vetési varjak

Csendben riasztani

– A határozat kézhezvétele után segítséget kértünk a hatóságoktól, hogyan hajtsuk végre a riasztást. Az érintett gazdák közül senki sem tudja, hogy hogyan felelhetünk meg a kritériumoknak. Egyelőre még nem jött ki senki – mondta Ambrus Ilona székkutasi földtulajdonos. Neki és több mint 20 gazdálkodó társának is nagy kárt okoztak a vetési varjak a napraforgóban. Mint megírtuk, a vetési varjú védettséget élvez, vagyis vadászni nem lehet rá, a riasztáshoz is engedélyt kellett kérni (2017. július 13.: Hatósági engedéllyel lehet riogatni a fekete sereget).A természetvédelmi hatóság által kiadott riasztási engedélyt mi is olvastuk. A határozatban leírják, hogy a riasztást lőfegyverrel, fokozott emberi jelenléttel, vadriasztó zászlókkal és madárijesztőkkel kell végrehajtani, bevethető a gázágyú is. A gazdák nem értik, hogyan lehet úgy riasztani, hogy közben ne nagyon zavarják a védett fajokat. Ugyanis ez is szerepel a határozatban. Madárijesztőt eddig is használtak, aki tudott, autóval is körbejárta a területét, dudált. Ezzel csak időleges eredményt értek el. A varjak átröppentek egy másik táblára, ahol háboríthatatlanul lakmározhattak tovább.

Vércse a varjúfészekben

Költöztetni kellene?

Lapunkhoz eljutott egy prospektus, amely az európai uniós támogatással megvalósuló Falco projektről szól, vagyis a kékvércsék védelméről. Mivel a vércsék a varjak fészkét használják a költésükhöz, így váltak védetté a vetési varjak is. A prospektus címe: „Lakhatási támogatás vetési varjaknak optimális élőhelyükön". Többen úgy vélik, ennek a programnak is köszönhető, hogy elszaporodtak a varjak azon a környéken.Lapunk szombaton, a regionális szántóversenyen megkérdezte Nagy Istvánt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkárát, mit lehet tenni a varjúkár megelőzése érdekében, illetve kaphatnak-e kártérítést a gazdák valamilyen forrásból. Az államtitkár azt javasolta, a gazdálkodók mérjék fel a károkat, ezt juttassák el a minisztérium címére.Élni és élni hagyni – ilyen megoldást kell keresni. Az is elképzelhető, hogy a fészkelő párok egy részét más helyszínre kellene áttelepíteni.