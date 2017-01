Új beléptetővel kezdi a szezont a vásárhelyi fürdő

– Szétnéztünk a „piacon". A számunkra is megfelelő, csipes beléptető rendszer mintegy 40 millió forintba kerül, amit szeretnénk a strandon a szezonkezdetre, vagyis májusra telepíteni – mondta el érdeklődésünkre Hegedűs Zoltán vásárhelyi alpolgármester. Az új jegyrendszert, amely jelentős emeléseket hozott, ehhez alakították ki. Az egységes, új, a belógást kizáró beléptető rendszer telepítését még Lázár János országgyűlési képviselő vetette fel a december eleji közgyűlésen.



Az első, vonalkódos beléptetőt még 2003-ban, a sportuszoda átadásakor avatták, de már akkor sem működött tökéletesen, és mára elavult.



A Török Sándor Strandfürdő egykori, szabadtéri bejáratánál lévő pont régóta nem üzemel, már a vonalkód-leolvasó sincs rajta – mutatta Antalóczy Péter, a Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója. Az uszodából a szabadtéri medencékhez vezető folyosón is található két monstrum, áram még van bennük, de nem használják azokat sem. Az egyetlen még működő darab a pénztárnál, a bejáratnál található, a beléptetést szolgálja.



– Már ez is „lélegeztetőn" van, sokszor kell javíttatni – fogalmazatott Antalóczy Péter. Hozzátette: a vásárhelyiek is idegenkedtek kissé a korábbi megoldástól, az újjal májustól barátkozhatnak.