Új buszjáratot állítottak be Szeged és Vásárhely között

„A probléma, amiről szóltam, megoldódott: eggyel több busz jár a két város között" – értesítette a héten lapunkat ugyanaz az olvasó, aki korábban arról számolt be, tizenhatodmagával nem fért föl Szegeden a hódmezővásárhelyi járműre július 3-án délután. Egyszerűen nem lehetett több embert fölengedni, és ebből vita támadt. Egy utas panaszt tett a történtek miatt a Dél-Alföldi Közlekedési Központ (DAKK) Zrt.-nél.



Mint akkor kiderült, közben a cég is vizsgálódott már, mert tapasztalták, hogy a nyári szünetben – bár nincsenek iskolások – mégis több az utas, mint amennyire számítottak. A vakáció alatt mindenütt kevesebb busz jár, mint a tanévben. Ráadásul a két város között még egy busszal kevesebbel lehetett utazni, miután az egyik, Szeged és Szentes között közlekedő járat az új vásárhelyi elkerülő úton megy.



A DAKK Zrt. nem egyedül dönt a menetrendről, így nem is változtathatott rajta azonnal, önhatalmúlag. A tapasztaltakat a cég jelezte a Dél-Alföldi Közlekedésszervező Irodának. A zrt. – mint Mészáros Sándor kommunikációs vezető most tájékoztatott – július 16-ától rendkívüli menetrend-módosítást vezetett be. Ennek az a lényege, hogy a nyári szünetben munkanapokon még egy buszjárat közlekedik.



Ez a szegedi Indóház tér és a hódmezővásárhelyi vasútállomás között járó – egyébként a tanév idején közlekedő – buszt jelenti, amely az Indóház térről 16.30-kor indul, a Mars térre 16.37-re ér, 16.42-kor megy tovább, 17.15-kor éri el a vásárhelyi buszállomást, és 17.18-kor a vásárhelyi ideiglenes vasútállomást. Ezt a módosítást már jóváhagyta a közlekedésszervező iroda és a minisztérium is. A DAKK pedig tovább figyeli a forgalmat.