Új emlékmű készül a Kutasi úton a vásárhelyi tömegmészárlás 100. évfordulójára

– 1919-ben Hódmezővásárhely román megszállás alá került. A megszálló csapatoknak sajnos magyar segítőik is voltak. Az egyik fő vétkes Berényi László volt, aki magyar létére beállt a román hadseregbe – tudtuk meg Bálint Gabriella önkormányzati képviselőtől. Berényi rendőrparancsnoki tisztségét főleg fosztogatásra használta. Sokakat megalázott, megbélyegzett, mondvacsinált ügyekkel embereket záratott a városháza pincéjébe. Valóságos rémuralom alakult ki Hódmezővásárhelyen.Berényi 1919. július 25-én géppuskás osztagot kért a felettesétől. – A pincéből felhozatták a foglyokat. Egy szakasz katonával, valamint két golyószóróval elindították a gyalogmenetet a Kutasi út felé. Útközben még többeket beállítottak a sorba. Nagy Dezső tanyájánál leterelték a foglyokat az útról, és bezárták őket a kúria pincéjébe, majd kisebb csoportokban kihozták és agyonlőtték őket. A tömeggyilkosságnak 47 vásárhelyi és 9 számunkra ismeretlen áldozata volt, a legfiatalabb 16, a legidősebb 62 éves – emlékeztetett Bálint Gabriella.Évtizedekkel ezelőtt, a 60-as években a Kutasi úton emlékművet állított tiszteletükre a település elöljárósága. – Az idő tönkretette mára ezt az emlékművet. A talapzata is kezd szétesni. A 100 éves centenáriumra egy méltó emlékhely létesítését kezdeményeztem. Sok áldozatnak élnek az unokái. Tőlük is pozitív visszajelzéseket kaptunk a tervezett mementóval kapcsolatban. Többen jelezték adakozási szándékukat is, de eddig nem volt hová küldeni az adományokat. Az önkormányzattól az azonnali határidő helyett 45 nap után kaptuk meg a számlaszámot, ahová most már tisztelettel várjuk az adományokat – mondta Bálint Gabriella.A számlaszám elnevezése: Kutasi úti Centenáriumi Emlékmű, a bankszámlaszám pedig: 11500092-11080422.– Reményeink szerint jövő nyáron, július 25-én, a mészárlás 100. évfordulóján felavathatjuk az emlékművet. Addig még sok munka van. Véleményem szerint a leghelyesebb egy tervezői pályázat kiírása lenne, a beérkező anyagok közül szakemberek választhatnák ki azt a tervet, amely alapján az emlékmű megvalósul – nyilatkozott a képviselő.