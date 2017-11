Új kishomoki javaslat a tramtrainre: ne álljon meg mindegyik szerelvény - Fejlesszék a közlekedést!

Karbucz Attila szerint legalább az óvodások, iskolások szállítását megoldhatná a város egy kisbusszal. Fotó: Imre Péter

– Busszal járok, nem lehet panaszom, óránként legalább egy megy Szeged és Vásárhely felé is – közölte az Öreg-Kishomokon lakó Kis Péter. Elmondta még: attól tart, a tramtrain 2020-as üzembe helyezésével ritkítják azokat a buszokat, amelyek megállnak Kishomokon. Ezért is írta alá a Kisné Vörös Judit terjesztette ívet, amely azt kérte, az új közlekedési eszköz náluk is álljon meg.

– A tramtraint felesleges beruházásnak tartom, de ha már megcsinálják, álljon meg nálunk is – jelentette ki az ívet szintén aláíró Majerszky István. Felidézte, mikor vonattal járt dolgozni, a szerelvény Algyő után megállt Sártónál, Vajháton, Kopáncson, Kishomokon és a Népkertnél. Megérti, hogy szűk, szorít a menetrend, ezért azt javasolja: – Ne álljon meg mindegyik szerelvény, csak minden második vagy harmadik, mint a buszoknál. Azt is elfogadnánk – vélekedett, és felesége, Mészáros Judit egyetértett az ötlettel.Többen felvetették: Vásárhelyen is csak azoknak lesz igazán kényelmes a villamosvasút, akik a vágányok közelében laknak. Mert például az Újvároson, Tabánban vagy Béketelepen élőknek legalább olyan messze lesznek a felszállóhelyek, mint a kishomokiaknak a népkerti. A két településrészen, Öreg- és Új-Kishomokon belül is nehézkes a közlekedés. A keskeny utakon egyszerre egy autó fér el, a szembejövőnek le kell húzódnia. Egy kisteherautó, illetve dzsip mellett a gyalogosnak is alig jut hely. – Jó lenne, ha az autókat nem engednék az utcán parkolni, így is alig lehet elférni. Mindenki álljon be a portájára – jegyezte meg egy férfi. A kerékpár talán a legmobilabb – a 47-es mellett bicikliút is van –, kis helyen is elférő közlekedési eszköz Kishomokon.Az Új-Kishomokon élő Karbucz Attila azt fejtegette: legalább egy kisbuszt menetrendbe kellene állítani, hogy az óvodásokat, iskolásokat elvigye az intézményekbe, mert az őket szállító szülők személyautói már a Nagy András János utcánál torlódást okoznak. – Nem élek itt, de ha már nincs kisbusz, jó lenne, ha megállna a Bordás utcánál a tramtrain. Aláírtam az ívet – közölte Attila. Elmondta: az utak szélesítéséről csak suttogtak az emberek, de nem valósult meg.Pár méterre tőle, a Kereszt utcában lakó Kovács László elkezdte sorolni, hogy ők eddig minden fejlesztésért – aszfaltozás, víz, gáz, csatornázás, belterületté nyilvánítás – fizettek. – Az utakat mindenképpen szélesíteni kellene. De ha megállna a tramtrain, az is megoldás lehetne. Hogy a kieső 6 perc késedelem miatt nem lenne versenyképes, az csak parasztvakítás! – mondta indulatosan. Azzal folytatta: idősek és mostanában egyre több fiatal, családos ember él Új-Kishomokon, ezért is fontos lenne a városrész fejlesztése.– Mikor közművesítettek, úgy tervezték, lesz Kishomokon is menetrend szerinti buszjárat, elmaradt. A napokban pedig arról értesültünk, a tramtrain sem áll meg itt. Bár engem nem érint annyira, mert csak a kiskertbe járok ki időnként. Akik kiköltöznek, azoknak általában autójuk is van, így a saját közlekedésük megoldott – mondta a kerékpárját toló Égető Imréné Margit.