Új könyvtár épülhet Hódmezővásárhelyen

Az új könyvtár egyik lehetséges helyszíne az ótemplom melletti tér. Fotó: Imre Péter

Fel kell mérni a lakosság és a szakma igényeit az új vásárhelyi könyvtárral kapcsolatban, erről döntött a közgyűlés. A felmérést elkezdték – közölte Hegedűs Zoltán alpolgármester. Hogy hol épüljön, arról még nem döntöttek, de ahogy azt megírtuk, szóba jött a Sarokház előtti tér és a Zrínyi utcán lebontott társasház helye is. A könyvtárak funkciója megváltozott, közösségi térként szolgálnak, sok rendezvénnyel minden korosztálynak.– A gyerekeim azt mondták, ha információra van szükségük, ott az internet, de a szórakozást a könyv, az olvasás jelenti – tette hozzá az alpolgármester. A Németh László Városi Könyvtárnak 5–7000 látogatója van évente, a 256 ezer kötetből tavaly 40 ezret kölcsönöztek ki.Kószó Péter alpolgármester azt javasolta: a 2018-as költségvetésbe – pályázati forrásokkal – tervezzék be egy új könyvtár kialakítását. Szerinte a levéltárral közös komplexumot kellene létrehozni. Az biztos, a könyvtárkérdést előbb-utóbb meg kell oldani. A jelenlegi épület, amelyben az 50-es évek óta működik, nem ilyen célra készült, a mellette lévő lakóház egybenyitásával bővült a 90-es években. – A tetőszerkezet elöregedett, sok helyen beázik, a pincében lévő raktárat megszüntetjük, mert penészednek az ott tárolt könyvek – sorolta Soós Csilla intézményvezető. – Az is gond, hogy több kisebb helyiségre tagolódik, holott nagy, egybefüggő terekre lenne szükségünk.

A könyvtárigazgató elmondta, milyennek kellene lennie – ideális esetben – az új létesítménynek. Először is legyen akkora az alapterülete, hogy ne legyen szükség raktárra, minden kötet elférjen, az újabb beszerzések is. Közösségi terekre tagolódjon, legyen büfé, kávézó, a kiállításoknak és a rendezvényeknek külön hely. Legyen hely 15-20 fős klubfoglalkozásoknak projektorral, laptoppal, vetítővászonnal, valamint lehetne gyermekfoglalkoztató, kutatószoba és oktatóterem is. Pelenkázóra és tusolóra is gondolnak. A mostaniak közül megtartanák – többek között – az olvasótermet, a zene- és médiatárat, a digitalizáló műhelyt, az internetteret, a Németh László-emlékszobát és szerverszobát.– Hangulatos lenne egy átriumos belső udvar terasszal, a babázóklub tagjainak homokozóval. A jelenlegi épület előtt nincs parkoló, arra is nagy szükség lenne – zárta mondandóját Soós Csilla.