Új ruhát kapott a vásárhelyi honlap

A városi weboldal számára 2009-ben készült utoljára új dizájn, amellyel pályáztak és meg is nyerték Az év honlapja elismerést. Hegedűs állította: éppen ideje volt újat tervezni. Megmaradt Vásárhely címere, de az új arculat egy logóban is kifejeződik. Az tartalmazza a város emblematikus épületének, a városházának a kontúrjait, a címerből a Nap, a Hold és a nyílvesszők szerepelnek benne. Keretet ehhez egy kör ad, amely a dinamikát és a helyiek összefogását is jelképezi – közölte Hegedűs.



Az új logó és a szlogen minden városi kiadványon – például meghívókon, dokumentumokon, névjegykártyákon, ajándéktárgyakon – és rendezvényen megjelenik. A már megújult weboldallal ismét pályázik az önkormányzat Az év honlapja címre – árulta el az alpolgármester.