Új szegedi szála is lehet a úszópornóbotránynak

Újabb fejlemények derültek ki a. Ahogy arról kedden beszámoltunk: három hete a debreceni országos úszó bajnokságon egy öltözőkabinban sportolók pornót forgattak.Egy 16 éves lány, a JövőVeola versenyzője és egy 17 éves fiú – ő a Darnyi TSC úszója – szerelmi aktusát vették telefonra, és úgy tudjuk, egy zárt csoportban az internetre is feltették. A lány a sajtóértesülések szerint nem tudott arról, hogy videózzák őket, a felvétel ötletgazdája pedig a hódmezővásárhelyi klubtól még a botrány kirobbanása előtt távozó sportoló volt, az ő mobiljával készült a videó is.Szerettük volna őt megszólaltatni, de írásban nem reagált, telefonon pedig elérhetetlen volt. Információink szerint édesapja nem is engedi nyilatkozni az ügyben. A vásárhelyi klub elnökét, Szentkereszty Szabolcsot elértük, aki keddi nyilatkozata után többet nem szeretne foglalkozni a botránnyal, főként, hogy értesülése szerint történt is feljelentés az ügyben. Utánajártunk, és kiderült: a Debreceni Rendőrkapitányságon egy magánszemély tett feljelentést, a hatóság pedig feljelentéskiegészítést rendelt el az ügy körülményeinek tisztázása érdekében.Az esetről elsőként beszámoló fullank.hu közreműködőként a Darnyi TSC két másik úszóját is említette, akikről úgy tudjuk, szegedi származásúak.Közben a BorsOnline kapott egy ajánlatot , miszerint több képet is megvásárolhatnak az említett aktusról. De ezt nem vették meg.Olyasvalakikhez is eljutottak a fotók, akik úgy gondolták, a sportoló főszereplése miatt azok pénzzé tehetők. A Borsonline szerkesztőségét ismeretlenek azzal keresték meg, hogy a tavaly ősszel készült, szexuális aktust megörökítő felvételeket eladnák nekünk.A képkereskedők közben felszívódtak. Nyilván megijedtek, kiderült ugyanis, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda már vizsgálódik az ügyben (megkeresésükre az ORFK adatvédelmi okokra hivatkozva semmiféle információt nem adott erről).